10 olyan tulajdonság, amely a megjelenésedtől függetlenül vonzóvá tesz

Ám az érzések egyszer csak megváltoztak. A kollégáink egy céges buli alkalmával a belvárosba akartak menni egy felkapott bárba. Az a néhány ember, aki tiltakozott, - köztük voltam én is - végül engedett a nyomásnak. Ricsi volt a kivétel. Mindenkit meglepett, mert kitartott amellett, hogy ha kell, egyedül is lemegy a sarki jazzbárba a menő és méregdrága pub helyett. A csoport néhány tagja elutasító pillantást vetett rá, de én imádtam, hogy szembe mer szállni a tömeggel, és nem érdekli, mit gondolnak róla az emberek. Randizni kezdtünk, nemsokára összejöttünk, és azóta is együtt vagyunk.

A vonzerő nem csak a fizikai szépségről szól. Lehet, hogy az emberek először egy szép arc vagy egy bomba test felé fordítják a tekintetüket, de az első benyomások után már nem a külcsín, hanem a viselkedésünk tesz bennünket vonzóvá és tiszteletreméltóvá mások szemében.

