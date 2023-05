Hogyan legyünk jó házigazdák? Íme 10 +1 tipp, hogy ne csak a vendégek legyenek hálásak nekünk, de mi is magunknak.

Vajon mennyire szeretünk házigazdák lenni? Belevetjük magunkat a szervezésbe, vagy inkább csak a megúszásra játszunk? A MediaMarkt többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ legfrissebb kutatásában*, melyből kiderült, hogy ha egy mód van rá, kerüljük a házigazda szerepet

- a sok kényelmetlenség,

- a megfelelő feltételek hiánya,

- vagy a költségek miatt.

A műszaki áruház tanácsadói most összeszedtek 10 +1 tippet, hogy ne csak egyszerűbb legyen a dolgunk, de mi legyünk az idei nyár legmenőbb házigazdái!

1. Először is: merjünk vendégeket hívni!

A MediaMarkt megbízásából készült felmérés szerint 22% soha, 32% pedig csak nagyon ritkán rendez összejövetelt, ugyanakkor további 25% mondta azt, hogy szeretne gyakrabban. Sokan a velejáró macera, a nem megfelelő körülmények: kicsi hely, eszközök hiánya, vagy az anyagi megterhelés miatt kerülik a házigazda szerepet. Előfordulhat, hogy a lakásunk nem tökéletes, nincs elég szék mindenkinek, esetleg nem túl dekoratív a fürdőszoba vagy valóban szűkös a rendelkezésre álló tér. A hangulat azonban az embereken múlik. Egy összeszokott baráti társaságnál nem lehet probléma, ha esetleg a földön kell-e ülni, a lényeg, hogy együtt legyen a banda.

2. Ne bonyolítsuk a szervezést, mert a végén elmegy a kedvünk tőle!

Nem szeretünk főzni, esetleg nincs hozzá helyünk, eszközünk vagy időnk? Rendeljünk házhoz, vagy legyen batyus buli, mindenki dobjon be valamit a közösbe. Nem volt időnk takarítani? A fürdőszoba legyen tiszta és legyenek elmosott poharak, a többi megoldódik. Bármi legyen is az, ami kevésbé stresszessé teszi számunkra egy parti megrendezését, nyugodtan tegyük meg! Egy feszült házigazda többet ront a hangulaton, mint pár mosatlan edény.

3. Legyen mit enni!

Ez annyira egyértelmű minden házigazda számára, hogy mindössze a megkérdezettek 6%-a mondta azt, hogy a vendégekre bízza az ételek beszerzését. Arról már megoszlanak a vélemények, hogy ki mennyire veti bele magát a készülődésbe: van, aki a minimumot biztosítja, mások komplett menüvel készülnek, de olyan is akad, aki mindenkivel hozat valamit. Mindenesetre, enni mindenki szeret. Sőt, az is biztos, hogy éhező vendégekkel nem lesz az igazi a hangulat. Ezért nem számít, milyen partit rendezünk, arra figyeljünk, hogy legalább rágcsálni való legyen. Plusz egy jó tanács: oda tegyük az ételt (és az italt), ahol az embereket szeretnénk látni! Ha kicsi a konyhánk, készítsünk ki mindent a nappaliba, vagy a teraszra, ha van.

4. Koncentráljunk egy dologra!

Bármennyire is azt gondoljuk, hogy ez az elvárás, nem kell mindennek tökéletesnek lennie. Csináljunk egy dolgot jól, de abba adjuk bele magunkat. Legyen ez az étel, például egy grill partin, a dekoráció egy tematikus bulin, vagy változatos, szórakoztató játékok, ha játék estet tartunk. Ne gördítsünk felesleges akadályokat magunk elé azzal, hogy mindenben brillírozni szeretnénk.

5. Használjunk papírtermékeket

A bennünk rejlő környezetvédő elsőre biztosan felhördül erre a gondolatra. És igaza is van. Még, ha gondosan megválasztott papír termékekről is van szó, semmiképp nem ajánlatos rendszeresen élni az egyszerhasználatos eszközök kényelmével. De, amikor a buli romjait tíz perccel az utolsó vendég távozása után eltakarítottuk, áldani fogjuk magunkat érte. Ha pedig úgy döntünk, hogy rendszert csinálunk a hasonló összejövetelekből, még mindig beszerezhetünk magunknak egy extra pohár készletet. Na meg persze egy jó nagy, és energiahatékony mosogatógépet.

6. Spontán buli vagy nincs időnk? Fókuszáljunk az alapokra!

Senki nem nézi egy buliban az ujjlenyomatokat a bútoron. Legyen gondunk a fürdőszobára és porszívózni, a többivel pedig ráérünk foglalkozni, ha marad időnk és kedvünk. Egy jó és könnyen kezelhető 2 az 1-ben porszívót és felmosót többek között ezért is jó ötlet lehet beszerezni. Hirtelen jött vendégek esetén az ételt is hasonló egyszerűséggel kezelhetjük: akár együtt is főzhetünk, rendelhetünk, az érkezőket pedig némi rágcsálni valóval vagy gyümölccsel kínálhatjuk. De meg is kérhetjük őket, hogy hozzanak. Egy spontán eseménynél senki nem várja el tőlünk, hogy minden készen várja őket.

7. Dobjuk fel a bulit egy-egy extra kiegészítővel!

A kutatásban résztvevők válaszaiból kiderült, hogy sokan szívesen beszereznének egy-egy extra kelléket, hogy feldobják az összejöveteleket. Nem véletlenül, hiszen néhány aprónak tűnő részlet rengeteget lendíthet a házigazda magabiztosságán, vagy a vendégek komfort érzetén. A legvágyottabb termékek jellemzően itt is az evéshez köthetők: legtöbben elektromos grillsütőt (35%) vagy grill készletet (23%) szeretnének, de jég- és popcorn készítő gépnek is sokan örülnének (20%). A másik ilyen fókusz terület a házigazdák számára a vendégek szórakoztatása: hordozható hangszórót (27%), projektort házimozizáshoz (21%), karaoke gépet (23%) és játékkonzolt (17%) is szívesen bevetnének a tökéletes este érdekében. Ha úgy döntünk, hogy belevágunk, és ezután gyakrabban hívunk át vendégeket, érdemes lehet beszerezni azt, amit a leginkább hiányolunk a repertoárunkból.

8. Hagyjuk, hogy mások segítsenek!

A felmérés eredményei szerint a válaszadók harmada nem csak hagyja, de kéri is a segítséget, és a résztvevőkkel közösen terveznek meg mindent. Így eloszlanak a terhek. Ez egy nagyon jó módszer lehet arra, hogy nem menjen el a kedvünk az egésztől. Ha az emberek felajánlják, hogy hoznak egy köretet, vagy egy nagy halom papírtányérral érkeznek, fogadjuk el a felajánlást! Amikor már csak három perc van az érkezésig, örülni fogunk, hogy van időnk porszívózni, ahelyett, hogy eszeveszetten paradicsomot aprítanánk a salátához. Az emberek pedig örülnek, ha hasznosnak érezhetik magukat.

9. Legyen tiszta a program mindenki számára

Természetesen nem kell napirendi pontokat küldenünk a vendégeknek (hacsak nincs konkrét előadás, amire érkeznek), de jó, ha mindenki tudja, hogy buliba jön, vagy egy beszélgetős vacsorára, gyerekkel vagy gyerek nélkül. Kifulladásig tart az esemény, vagy van konkrét záróra. Így megkímélhetünk mindenkit a kellemetlen helyzetektől.

10. Ha már megérkezett a társaság, csak élvezzük a bulit!

Ne kérjünk bocsánatot a dekoráció hiánya miatt, ne említsük meg, hogy három desszert helyett csak egyre volt idő, vagy ne mutassunk rá, hogy a padlóra ráfért volna egy söprés. Senki sem akarja azt érezni, hogy a parti, a vacsora vagy az esemény stresszeli a házigazdát. Éreztessük az emberekkel, hogy örülünk, hogy ott vannak és csak ez számít.

+1 Ha biztosra akarunk menni, rendezzünk grillpartit!

Mindenki szeret grillezni, mert meg van a hangulata az ilyen partiknak, kötetlen és jókat lehet enni. Természetesen az ideális egy faszenes kerti barbecue, de a lakásban is megoldhatjuk kreatívan, jó szellőzés mellett, elektromos felszereléssel. Ha minden vendég hoz valami hozzávalót, még a költségek is megoszlanak. Akár kint, akár bent, teremtsünk hangulatot fényekkel, szóljon halkan a zene és legyen hűtött innivaló. Ha időközben az ételek is elkészülnek, mindenki boldog lesz. Ha gyerekek is jönnek gondoskodjunk nekik elfoglaltságról és figyeljünk a biztonságukra. Utolsó tanácsként pedig, akár profik vagyunk, akár kezdők, akár szenet, akár áramot használunk, a balesetek elkerülésére egy poroltó nem árt, ha kéznél van.