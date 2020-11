Már biztosan nincs remény Megan Fox és Brian Austin Green békülésére

Tavasz óta külön él egymástól Megan Fox és , és bár elég viharos volt a szakításuk, volt egy olyan érzésünk, hogy Megan Fox csak bosszantani akarja férjét azzal, hogy összejött egy fiatalabb zenésszel, Machine Gun Kellyvel.

A hét elején viszont már a vörös szőnyegen is új párjával jelentek meg, a hírek szerint pedig hálaadás előtt egy nappal alá is írta a válási papírokat, és azóta férje is megtette ugyanezt.

A pár májusban szakított, miután Megan egyre gyakrabban kezdett Machine Gun Kelly társaságában mutatkozni.

A két színész - akinek 3 közös gyermeke van - kapcsolata sosem volt zökkenőmentes: a Hope & Faith forgatásán jöttek össze 2004-ben, ekkor Megan csak 18 éves volt, Brian pedig 30. 2 évig jártak, majd jött az eljegyzés, ám nem sokkal később ezt felbontották. Egy év múlva ismét eljegyezték egymást, és 2010-ben összeházasodtak. Öt évvel ezután Megan beadta a válási papírokat, majd terhes lett a harmadik babájukkal, így ismét kibékültek.

Reméljük, azért a három fiuk kedvéért rendeződik a viszonyuk a válás után!

