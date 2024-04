Szerencsére a mai világban az örökbe fogadás már egyre kevésbé számít tabu témának! Fontos, hogy erről is nyíltan tudjanak beszélni azok a családok, akik érintettek, illetve azok is merjenek kérdéseket feltenni, akik nem. Azt például tudtad, hogy a nagy sztárok között is akadnak szép számban olyanok, akiket valamilyen okból kifolyólag biológiai szüleik örökbe adtak, és nevelőszülők nevelték fel őket sajátjukként? Ezek a színészek, hírességek többségében büszkék a szüleikre, és szerencsére támogató, boldog gyermekkoruk volt, de köztük is akad olyan, akinek rögös út vezetett odáig, míg végre igazi családja lett. Az egyik világhírű színésznő 7 éves koráig nevelőotthonból nevelőotthonba járt. Az örökbefogadott gyerekeknél természetes a kíváncsiság is, hogy szeretnék megtudni, kik a biológiai szüleik, még akkor is, ha nevelőszüleire is sajátjaként tekintenek. Keegan-Michael Key például 25 évesen kereste fel szülőanyját.

Kattints a galériára, és megmutatjuk azt a 10 hírességet, akikről csak kevesen tudják, hogy örökbe fogadták őket!

Az InStyle magazin írása.