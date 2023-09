Mit jelent a hasadt személyiség, és hogyan nehezítheti meg az életet? Erről ismerheted fel, ha gond van

A hasadt személyiség olyan állapot, amikor valaki két vagy több különböző személyiséggel, identitással rendelkezik egy időben. Kifejezetten összetett jelenség, ami nemcsak arra van hatással, aki ezzel a pszichés zavarral él, hanem a környezetére is.

Különböző szerepek és viselkedésmódok

A hasadt személyiség jellemzően gyerekkorban alakul ki egy feldolgozhatatlan trauma hatására, aminek során a személyiségből lehasad egy (vagy több) rész. A lehasadásnak, azaz a disszociációnak az a célja, hogy egy saját világot hozzon létre, ami élhető az adott személy számára. Ezzel egyidőben megmarad az a személyiségrész is, ami emlékszik a történtekre, de kisebb-nagyobb részben lesz csak átjárás köztük. A személyiségrészek külön emlékezettel rendelkezhetnek, és az is előfordulhat, hogy az egyik személyiségrész tudatában van a többinek, de az is, hogy az egyik nem tud a másikról. A személyiségrészek rendszerint eltérőek egymástól, akár más bőrszínnel, korral, képességgel, betegségtudattal is rendelkezhetnek, és attól függően lesznek aktívak, hogy éppen milyen trigger hatások érik a beteget. A hasadt személyiségű emberek rendszerint nehezen definiálják azt, hogy milyenek is valójában, mivel nincs egy összefüggő személyiségük. Gyakori az emlékezetkiesés és a fejfájás is. Az identitászavar nehézzé teszi az önmagukkal való azonosulást, a folyamatos belső konfliktusok pedig a környezetet sem hagyják érintetlenül, mivel egy hasadt személyiség kiszámíthatatlan. Nem lehet tudni, hogy mikor, mire és hogyan fog reagálni, így alkalmazkodni sem lehet hozzá.

Hogyan ismerhetjük fel a hasadt személyiséget?

Az állandóan változó, kiszámíthatatlan viselkedés már figyelmeztető jel lehet. Ha valakinek a viselkedésén nem tudsz kiigazodni, és többször tűnt már úgy, hogy az egyik pillanatban még egy teljesen más emberrel beszéltél, mint az azt követőben, akkor ott komolyabb gond lehet egy szimpla hangulatingadozásnál. Nem törvényszerű, hogy a személyiségrészeknek külön nevük van, de más lehet a szókincsük, a reakciójuk, és az, ahogyan megnyilvánulnak. A védelmező, a kétségbeesett gyerek és a depresszív is gyakran jelenik meg alszemélyiségként. Fontos kiemelni, hogy a hasadt személyiség egy komplex pszichológiai állapot, aminek a diagnózisához szakember szükséges. Pusztán a viselkedés alapján, laikusként nem lehet senkire sem azt mondani, hogy hasadt személyiség. A hasadt személyiséget okozó traumákra nem mindig derül fény, és a betegség csak ritkán gyógyítható teljesen. A kezelési folyamat hosszú, és a személyiségrészek nem mindig integrálhatók. A terápia során ilyenkor arra fókuszálnak, hogy a személyiséget nem építő személyiségrészeket csendesebbé tegyék, és a személyiségrészek között harmónia alakuljon ki.

