Már hivatalos a tény, hogy sorozat is készül J.K. Rowling népszerű regényeiből, amelyeket várhatóan 2026-ban mutatnak majd be az HBO Maxon. Szóval még elég sokat kell várnunk addig, mire megtudjuk, hogyan dolgozzák fel újra Harry Potter kalandjait, illetve kik alakítják az általunk annyira kedvelt karaktereket a hét évadra tervezett szériában.

Úgyhogy addig is elolvashatjuk újra a könyveket, továbbá megnézhetjük még párszor a már jól ismert filmeket Daniel Radcliffe, Rupert Grint és Emma Watson főszereplésével. Mi most elhoztunk neked néhány kulisszatitkot a forgatásokról, amelyek után egészen más szemmel tekintesz majd mind a nyolc részre – mert a regények és a filmek még évtizedekkel később, most is tudnak nekünk újat mutatni. Talán éppen ebben rejlik a varázsuk, nem csupán a mágikus történetben.

ÍME 8 eddig eltitkolt kulisszatitok a Harry Potter-filmekből, amit eddig senki nem tudott!

