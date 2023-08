Harry herceg jobban szenved, mint valaha: teljesen el van keseredve a jelenlegi helyzettől

Mióta Meghan és Harry lemondtak a királyi kötelezettségeikről, rengeteg dolog történt, ami viszont talán a legegyértelműbb, hogy Harry herceg teljesen eltávolodott a családjától. Meghan előtt ugyanis csodás kapcsolata volt testvérével, Vilmossal, édesapjával, Károllyal, és Katalin hercegnével is közeli barátok voltak.



A dologban pedig az a legkellemetlenebb, hogy Harry gyermekei nem is ismerik Vilmos és Katalin gyermekeit, nem tud kialakulni egy olyan szoros kapcsolat, ami Harry és unokatestvéreire volt igaz. Ez pedig úgy tűnik, hogy kezd tudatosodni Harryben, legalábbis egy névtelen forrás szerint épp ez a helyzet állt elő:



„Harrynek jobban hiányzik a családja, mint valaha, és az a tény, hogy nyáron nem jöhet vissza az Egyesült Királyságba, nagyon elszomorítja. Mindig is szerette Angliában tölteni a nyarat, és azt remélte, hogy a gyermekei különleges kapcsolatot fognak kialakítani az unokatestvéreikkel, ahogyan ő is tette ezt Beatrix és Eugénia hercegnővel. Nagyon nehéz időszakon megy keresztül...”



Ezek után mi csak abban reménykedünk, hogy Harry felkeresi Vilmost, és megpróbálják megoldani a köztük lévő nézeteltéréseket, hogy utána gyakrabban legyen az Angliában élő családjával...



Ha olvasnál még a királyi családról, akkor katt a galériára!

Galéria / 7 kép 7 alkalom, amikor Harry és Meghan szabályt szegett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha pedig láttad Meghan és Harry netflixes dokusorozatát, akkor mindenképpen érdemes elolvasnod ezt is: