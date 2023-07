Demi Lovato a grooming áldozata lett - te tudod, miért veszélyes ez?

Tavaly augusztusban jelent meg legújabb albuma, ami a „Holy Fvck” nevet viseli és sokkal rockosabb stílus jellemzi, mint az előzőeket. De egyáltalán nem ezért került villámgyorsan a TikTok középpontjába, hanem azért, mert a rajta található „29” című szám sokakban előhozott régi emlékeket. Pontosabban fogalmazva, rengetegen mesélték el gyerekkori traumáikat azután, hogy rádöbbentek, fiatalon valójában grooming áldozatai voltak.

Mi az a grooming? Magyarul becserkészést, behálózást jelent, amikor egy felnőtt azzal a céllal épít ki ismertséget egy kiskorúval, hogy később szexuális kapcsolatra vegye rá. Magyarországon a beleegyezési korhatár a 14. életév, így bár az, aki betöltötte ezt a kort, jogot formál a szexuális életre, valójában a 14-18 év közötti korosztállyal történő szexuális cselekmény számos problémát felvet, amennyiben az idősebb fél 18 év felett van. Ezt a szürke zónát használják ki az elkövetők, akik ma már legtöbbször a neten keresztül ismerkednek fiatalkorúakkal.

Bár az énekesnő nem vallotta be, hogy a dalszöveg Wilmer Valderrama amerikai színésszel való kapcsolatára utal, a rajongók szerint ez egyértelmű. Demi ugyanis 17 évesen kezdett járni az akkor 29 éves férfivel, amikor a dal szerint még túl fiatal volt ahhoz, hogy alkoholt fogyasszon vagy tudja, mi is az a beleegyezés. Akkoriban úgy gondolta, minden tini álmát éli éppen, most 29 évesen azonban megvilágosodott: nem az ő, hanem a nála 12 évvel idősebb férfi álmai váltak valóra akkoriban. A sztár a koncerteken azt is mindig hozzáteszi a dalhoz, hogy neki most biztosan nem jutna eszébe egy tizenévessel járni.

Nem maradok láthatatlan.

Ez lett a TikTokkerek szlogene, akik himnuszként tekintenek a zenére, ami rengeteg lelki sebet tépett fel náluk. Mivel a legtöbb ilyen „kapcsolat” rejtve marad a külvilág előtt, ezért pontos statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, a TikTok trendhulláma viszont bizonyítja, hogy sokkal szélesebb körű problémáról van szó, mint azt Demi a dal megírásakor elsőre gondolhatta. A videók között egészen megdöbbentő esetek is előbukkannak: egy Janice nevű lány például arról vall, hogy a tesója mindössze 17 éves volt, amikor teherbe ejtette az akkor 33 éves barátnőjét, Janice viszont csak most, 33 évesen realizálta, hogy mit is jelentett valójában ez a kapcsolat. Egy másik felhasználó bevallotta: 17 volt, amikor egy 28 éves férfival kezdett járni, akivel csak titkokban találkozgattak, hogy a szülők ne szerezzenek tudomást róla. Visszatekintve már látja, a pasi manipulálta, és olyan dolgokra vette rá, amit ideális esetben nem szabad lett volna megtennie. Ráadásul számtalan olyan eset is van, amikor a bántalmazó „eldobja” az áldozatát, miután az betöltötte a 20 éves kort, arra hivatkozva, hogy így már túl idősnek számít.

TikTok-terápia

Természetesen arra már nincs lehetőség, hogy az áldozatok visszamenjenek az időben és elmagyarázzák fiatalkori énjüknek, hogy egy manipulátorral állnak szemben, és nem valódi kapcsolatról van szó, pszichológusok szerint viszont nagyon fontos megosztani egymással a történeteket.

A közösségi médiában, a traumákról folytatott beszélgetések nagyon hasznosak, mert segítenek az áldozatok meghallásában, megértésében, ami által ők sem érzik magukat egyedül. Ráadásul segít, hogy az emberek megtanulják, hogyan kell feldolgozni azt, ha ilyesmi történik velük. Azért is veszélyes fiatalabb korban idősebb személlyel járni, mert hajlamosak vagyunk felnézni az idősebbekre. Tisztában kell lenni a hatalom és a beleegyezés fogalmával. - mondja Dr. Jessi Gold, a Washingtoni Egyetem Pszichiátriai Tanszékének adjunktusa.

Ismerd fel az elkövetőt:

a zaklató arra kéri az áldozatát, hogy maradjon titokban a viszonyuk

előfordulhat, hogy drága ajándékokkal halmozza el a gyanútlan fiatalt

azt érezteti az áldozattal, hogy különleges számára, hogy ilyen egymásra találás csak egyszer történik az életben

gyakran bókol az áldozat külsejét illetően, az üzenetnek szexuális töltete is van

intim fotókat zsarol ki az áldozattól

fiatalabbnak láttatja magát a koránál

Ismerd fel a „behálózott” fiatalkorút:

titkolózik azzal kapcsolatban, hogy mivel tölti a szabadidejét

órákra eltűnik különösebb magyarázat nélkül

új, drága cuccai vannak, amiket nem a szüleitől vagy barátaitól kapott

több időt tölt a neten, mint előtte

idegessé, agresszívvé válik a titkolózás miatt

