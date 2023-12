Soha nem találod ki, mi Goldie Hawn eredeti magyar neve: ezért változtatta meg

a világ egyik legismertebb és legimádottabb színésznője, aki hosszú évtizedek óta az emberek kedvence. A sztár mindössze 3 éves volt, amikor elkezdett táncolni, 11 évesen pedig már meg is kapta az első szerepét a Diótörőben. Később elkezdett színészetet is tanulni, 1968-ban pedig meg is kapta élete első főszerepét A kaktusz virága című filmben, amiért Oscar-díjat kapott (nem semmi teljesítmény, igaz?).



nevéhez olyan ikonikus filmek köthetőek, mint például A vasmacska kölykei (ennek a filmnek a forgatásán ismerte meg jelenlegi férjét, Kurt Russelt), az Elvált nők klubja vagy a Jól áll neki a halál, szépsége mellett pedig már a kezdetektől fogva egyértelmű volt a tehetsége is, hiszen többször jelölték Oscar-díjra, és számos alkalommal volt jelölt Golden Globe-díjátadókon is.

forrás: MGM Goldie Hawn és Kurt Russel A vasmacska kölykei című filmben (1987)

Azt viszont csak kevesen tudják, hogy magyar gyökerekkel rendelkezik! Édesanyját Steinhoff Laurának hívták, aki a jobb élet reményben még a második világháború előtt Amerikába költözött, és csak ott ismerkedett meg férjével, a zenész Edward Rutledge Hawnnal. 1945-ben született meg, neve azonban egy óriási meglepetést rejt, amiről nem igazán tudnak az emberek. A sztárt ugyanis édesanyja Arankának nevezett el, később viszont, hogy az amerikaiaknak ne okozzon problémát a név kiejtése, megváltoztatta, úgymond angolosította, így lett Goldie (az Aranyka tükörfordításából született, arra is utalva, hogy édesanyjának, Laurának ékszerboltja volt Magyarországon).



Sajnálatos módon Goldie magyar édesanyjánál a 90-es évek elején rákot diagnosztizáltak, és 1994 novemberében, nyolcvanévesen elhunyt. emiatt egyébként csak évekkel később tért vissza a filmvászonra, annyira megviselte édesanyja halála.



Érdekesség egyébként, hogy Goldie (vagyis Aranka!!) még 2012-ben ellátogatott Budapestre, hogy felkutassa a családfáját, amelyről még a Twitter (ma már X) oldalán is beszámolt, így egyértelmű, hogy a színésznőnek fontosak a magyar gyökerei.