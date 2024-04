tavaly év végén lépett be a milliárdosok körébe, és most először került fel a neve a Forbes éves milliárdosok listájára! Swift főleg a The Eras Tour rekorder teljesítményének köszönhetően lett milliárdos még tavaly októberben: történelmet írt azzal, hogy ez az első turné a világon, ami meghaladta az egy milliárd dolláros bevételt. Az adatok szerint a The Eras Tour első 60 koncertje csaknem 1,04 milliárd dolláros bevételt hozott, és Swift koncertjeinek menetrendjei Európában és Észak-Amerikában egészen 2024 végéig tartanak. Swift októberi teljesítményének köszönhetően csatlakozhatott a lista négy másik milliárdos zenészhez: Jay-Z, Rihanna és Jimmy Buffett társaságához, azonban ő az első olyan zenész, aki kizárólag dalai és előadásai révén érte el ezt a státuszt, anélkül, hogy más bevételi forrásokra támaszkodott volna. A Forbes októberi becslése szerint vagyonának körülbelül 500 millió dollárja származik zenei jogdíjakból és turnékból származó bevételekből, további 500 millió dollár pedig zenei életművének növekvő értékéből származik - amelynek jelentős részét újra rögzítette és kiadta -, valamint további 125 millió dollár az ingatlanjaiból.

Az InStyle magazin írása.