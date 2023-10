Más szépségtrendekkel ellentétben, amelyek tét nélkül kipróbálhatók, majd lecserélhetők, a tetoválás kétségtelenül nagy falat, komoly elköteleződésre van szükség hozzá. A bőrbe került tinta örök, ezért nagyon fontos, hogy pontosan tudd, miről van szó, mielőtt belevágsz és tetováltatsz. A közelmúltban biztosan te is észrevetted, ezen a téren új irányzat hódít, a nagy, akár teljes testrészt fedő színes tetoválások helyett a finom vonalas, vagy ismertebb nevén fine line tetoválások a legmenőbbek, a TikTok-on több, mint 150 millióan néztek már ezekkel kapcsolatos tartalmat. A sztárok, úgy, mint Hailey Bieber vagy Cara Delevingne szintén imádják, egyre több és több ilyen mintát varratnak magukra. Szeretnél átfogóbb képet kapni erről a szuper nőies tetoválásról? Akkor olvass tovább, két tetoválóművész ugyanis megosztotta az amerikai Instyle-lal a legfontosabb tudni valókat.

Mik azok a fine line tetoválások?

„A fine line tetoválás finom, törékeny, vékony vonalvezetésű tetoválás” – mondta Wiwi, az iron & Ink Tattoo tetoválóművésze. Robert Boyle, a Foreverist Skincare alapítója hozzátette, a fine line tetkók esetében az árnyékolás is csak leheletnyi. Mindketten azt mondták, a tetováló ezek elkészítéséhez csupán egyetlen tűt vagy több kisebb tűt használ.

Wiwi szerint a fine line tetoválásoknak az az előnye, hogy diszkrétek, a viselőjüknek nem kell felvállalnia semmi harsányat a testükkel kapcsolatban. Boyle azt fűzte hozzá, hogy már a munkahelyeken sem nézik rossz szemmel ezeket a mintákat, így tényleg bárki hódolhat nekik. A szakemberek hozzátették, hazudnának, ha azt mondanák, ezeknek a kis, finom vonalas tetoválásoknak az elkészítése nem jár fájdalommal, ugyanakkor egy picit könnyebben viselhető, mint a vastagabb, nagyobb társaik esetében. Wiwi és Boyle szerint egyébként a fájdalom nagy mértékben függ attól, melyik testrészről van szó, illetve, hogy mennyire gyakorlott a tetoválóművész. És ha már gyakorlottság, ezekkel a mintákkal tényleg érdemes igazi szakembert választani, akinek van gyakorlata fine line tetoválásokban, mivel hibázásnak itt aztán tényleg nincs helye. Illetve később is sokkal jobban kell vigyázni ezekre a tetoválásokra, ugyanis a legkisebb sérülés is kárt ejthet a mintában a gyógyulási folyamat alatt, ahogy a kifakulás esélye is nagyobb, így ezeknél a tetkóknál kötelező a fényvédő használata, hogy minél tovább tartósak legyen. Wiwi végül hozzátette, hogy kevésbé ismert tény, hogy a tetoválások gyors fakulásáról a száraz bőr is tehet, így bárki, akinek tetoválása van, ügyeljen a hidratálásra.

Kedvet kaptál? Akkor mutatunk néhány csodás fine line tetoválást galériánkban!

Az InStyle magazin írása.