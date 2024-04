8 film, amiben az intim jeleneteket nem csak eljátszották, tényleg valósak voltak

Valódi szex egy filmben? Nehezen tudjuk elképzelni, hogy a színészek bevállalnák, pedig igen! A filmek világában gyakran találkozunk intim jelenetekkel, melyek hiteles megjelenítése nemcsak a színészek tehetségén múlik, hanem azon is, hogy mennyire tudnak belemélyedni a karakterek érzelmi világába. Néhány rendező azonban úgy döntött, hogy nem elégszik meg a színleléssel, hanem valós érzelmi kapcsolatot szeretne! Nem sok, de születtek olyan romantikus filmek, amelyekben a szexjelenetek valójában is megtörténtek! is elmesélte egy interjújában, hogy 2008-ban szerepelt egy filmben, amiben tényleg bevállalt egy intim jelentet. A színész elmondása szerint azért döntött így, mert hiába próbálkozott, nem tudta hitelesen eljátszani, ezért a valóságban is megtette.

Kattints a galériára, és mutatjuk azokat a filmeket, amikben a színészek tényleg szeretkeztek!

Galéria / 8 kép 8 film, amiben a szexjelentek valósak voltak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle magazin írása.