Jobb, ha odafigyelsz! Sokan nem tudják, pedig EZÉRT is 3 bűntetőpont járhat az utakon!

Aki jogosítványt szeretne szerezni, annak TÖKÉLETESEN ismernie kell a KRESZ-szabályokat, és le is kell vizsgáznia ezekből, a volán mögött ülve pedig természetesen mindegyiket be is kell tartanunk, hiszen csak így gondoskodhatunk arról, hogy mindannyian biztonságban közlekedhessünk az utakon.

Éppen ezért, ha megszegjük ezeket a szabályokat, akkor bizony komoly büntetésre számíthatunk, amiért balesetveszélyes helyzetet idéz(t)ünk elő. És bár sokan elfelejtkeznek róla, egyáltalán nem mindegy az sem, pontosan hogyan is kell útnak indulnunk az autónkkal. Először is: be kell csatolnunk a biztonsági övet!

forrás: ljubaphoto/Getty Images Amikor volán mögé ülünk, az első dolgunk az, hogy be kell csatolnunk a biztonsági övet.

Ha ez megtörtént, akkor csekkolnunk kell a külső visszapillantóban azt is, valóban biztonságos-e az útra hajtanunk, mivel, ha egy parkolóhelyről, vagy az úttest széléről ismét becsatlakoznánk a forgalomba, akkor MINDIG annak van elsőbbsége, aki már az úton halad, nem pedig az indulónak. És akkor itt jön a lényeg, amit sokan elrontanak!

Amennyiben kihagyod az indexelést, és nem jelzed vele, hogy most akkor (újból) kihajtanál az útra, sajnos egyből három büntetőpontot is bezsebelhetsz, holott tényeg csk egy pár másodperces feladatról van szó! Továbbá, szem előtt kell tartani azt is, hogy amikor a kéziféket kiengedjük, az autónk legfeljebb fél méteren át gurulhat hátra. Nos, te mindenre ügyelsz?

A biztonságos vezetés mellett az autód biztonságára is oda kell figyelned!

