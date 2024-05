Napi horoszkóp május 17.: a Szüzek drága tanulópénzt fizetnek egy bizonyos ügyben, a Skorpiók által befektetett energiák bőséggel megtérülnek

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 17.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó napján fontos közölnivalód van egy bizonyos személlyel, a téma azonban igen-igen kényes, nem nagyon tudod tehát, hogy miképp vágj bele a mondandódba. Nem érdemes hosszasan kerülgetned a forró kását, minél tovább húzod ugyanis az időt, annál nehezebb lesz nekifutnod a dolognak. Ne feledd: a legrövidebb út mindig az egyenes, szedd tehát össze magad és diplomatikusan mondd el, amit szeretnél. Ne félj attól, hogy megbántódik az érintett személy, amennyiben ugyanis a stílust finomítod, abban az esetben jó eséllyel nem fogadja majd olyan rosszul. Igen, vannak helyzetek, amikor az élet dob neked citromot, az azonban, hogy fintorogsze-e vagy készítesz egy finom limonádét, az csakis rajtad múlik!

BIKA (április 21-május 20)

Az utóbbi időben a szokásosnál zárkozottabb vagy, egyszerűen besokalltál az emberektől, nem tudsz azonosulni mások értékrendjével, jobbnak látod tehát, ha inkább egyedül töltöd a szabad estéidet. A hét utolsó munkanapján érkezik azonban valaki, aki megpróbálja lebontani azt a vastag falat, amit akaratlanul húztál fel magad köré, az illető ugyanis nem szeretné tétlenül nézni, ahogy magányosan pizzát majszolsz és hatszázadik alkalommal nézed meg a Bridget Jones filmeket. Engedj a csábításnak, péntek van, lazíts, nem kell egy zsúfolt szórakozóhelyen heringek módjára buliznod, ha nincs hozzá kedved, másképp is ki lehet kapcsolódni. Egy finom vacsora egy hangulatos étteremben, nagy beszélgetések - ezek azok a faktorok, amelyek a lelkedet építik!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszú ideje fut egy számodra fontos projekt, melynek eredményeire nagy várakozással tekintesz, a hét utolsó munkanapján pedig úgy tűnik, a befektetett energia és idő szerencsére kifizetődik. Esetedben bőven megtérül minden, amit rááldoztál a szóban forgó ügyre, mely motiváló lehet a jövőre nézve is. Végre büszkén tekinthetsz az eredményre, hisz önerőből eljutni idáig bizony nem mindenki képes. Élvezd a siker minden percét, nyugodtan kürtöld világgá azt, hogy milyen magasságokig jutottál, ezek a pillanatok ugyanis csakis rólad szólnak!

RÁK (június 22-július 22)

Egy bizonyos helyzet nem épp a várakozásaidnak megfelelően alakul, ennek okán kissé csalódott vagy. Első körben bűnbakot keresel, nem akarod elhinni, hogy éppen a célvonal előtt bicsaklott ki a lábad. Amennyiben azonban egy pillanatra önvizsgálatot tartasz, abban az esetben beláthatod, hogy felesleges másokat hibáztatnod, ezt ugyanis most a körülmények alakították így, senkin nem múlt tehát. Ne csüggedj, te kihoztad a legtöbbet a dologból, van az úgy, hogy a Sors másképp rendelkezik. Fel a fejjel, nem a világvége érkezett el!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Rendkívül bizonytalan vagy egy bizonyos projekt kapcsán, melyben abszolút zöldfülűnek számítasz. Jobban teszed tehát, ha hallgatsz a nálad tapasztaltabbak véleményére, hisz ők talán jobban tudják, melyik utat kellene választanod. Arra érdemes ügyelned, hogy olyan személyeket kérdezz meg, akikben maximálisan bízol és adsz a véleményükre. Ha hallgatsz rájuk és megfogadod a tanácsokat, nem lehet bajod belőle. Mivel jelen pillanatban teljesen bizonytalan vagy, nincs más választásod, mint a mások által adott tanácsokat megfogadni. Hidd el, nem fogod megbánni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Idő előtt bízod el magad egy, még folyamatban lévő projekt kapcsán, a hét utolsó napján azonban a ráfázhatsz a túlzott magabiztosságra, hisz olyan váratlan események ingatnak meg, amelyekre nem is gondoltál. Rendkívüli módon kétségbeejtőnek találod a helyzetet, egy pillanatra megremegnek a lábaid nem tudod, mitévő legyél. Semmi baj, végy egy mély levegőt és ugroj fejest a megoldás keresésébe, magától ugyanis ezúttal nem fog a veszély elhárulni. Ez most egy kiváló tanulópénz, ne feledkezz meg róla a jövőben annak érdekében, hogy máskor ne érhessen ilyesfajta, negatív előjelű meglepetés!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján fontos döntést kell meghoznod, hiszen sok múlik most azon, hogy melyik utat választod. Amennyiben úgy ítéled meg, hogy a jelenlegi tevékenységed nem az épülésedet szolgálja, abban az esetben inkább a másik utat válaszd, hisz ebben nem-igen fogsz tudni kiteljesedni. Számos, eddig még zárt ajtó van előtted, amelyek kilincsét lenyomva akár a legnagyobb sikerek várhatnak, amíg azonban állsz egyhelyben és nem mered kinyitni egyiket sem, addig nagy valószínűséggel ezek az eredmények bizony váratnak magukra. Minden rajtad múlik, mert az álmaidért tenni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó munkanapján végre kezd kifizetődni az a sok-sok energia, amit az elmúlt napok során belefektettél egy bizonyos projektbe. Elég sokat dolgoztál ezen az ügyön, eljött tehát a pillanat, amikor végre nyugodtan adhatod át magad a hosszú hétvégének. Nyugodtan dőlj hátra, kapcsolódj ki és arra koncentrálj, hogy minden leadott energiádat valamiképp visszatöltsd. Ha ezt a passzív kikapcsolódásban leled meg, akkor abban, ha aktívan szeretnél töltekezni, akkor úgy. Ez már csak rajtad múlik!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan feladatot bíznak rád a hét utolsó munkanapján, amely elsőre túl nagy falatnak tűnik, ám ha részleteiben vizsgálod a dolgot, még akár kihívásként is tekinthetsz rá. Úgy próbáld felfogni az egészet, hogy a rád váró folyamat kiemel majd a jelenleg érzett monotonitásból és olyan színt vihet az életedbe, amely a továbbiakban motiválni fog és egy kissé megváltozhat az eddigi gondolkodásod, illetve kitűnhetsz a tömegből. Használj minden pillanatot arra, hogy a végén minél nagyobbat szóljon az eredmény!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapján elértél egy olyan szintre, ahol végre nyugodtan dőlhetsz hátra, hiszen olyan eredményt tudtál produkálni, amellyel mások elismerését is sikerül kivívnod. Most aztán bátran arathatsz, hiszen szép termést hoztak az elültetett magok, add tehát át magad az eredménynek, élvezd ki minden pillanatát, hisz egyszer neked is jár öt perc hírnév. Ünnepelj felhőtlenül, mindemellett igyekezz a realitásban maradni, hisz holnap talán új kihívások várnak. Csak így tovább!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túl sokféle feladatot szeretnél letudni a hét utolsó munkanapján, ennek okán görcsösen futsz az eredmény után. A hatalmas rohanásnak azonban az lehet a következménye, hogy jó eséllyel egyik vagy másik ügyben nem olyan eredménnyel zársz, mint amilyennel szerettél volna eredetileg. Ne vállald ennyire túl magad, igyekezz inkább kisebb léptekben, m haladva, hatékonyan működni. Engedj teret másoknak is, nem neked kell megváltanod a világot. A te energiaraktáraid is végesek, ne akarj tehát túljárni a saját eszeden!

HALAK (február 20-március 20)

Ahelyett, hogy a hosszú hétvégi programot szerveznéd a hét utolsó napján, te másokkal ellentétben bukdácsolsz az úton az el nem végzett feladataidnak köszönhetően. Emiatt roppant frusztrált vagy, hiszen nem szerettél volna pénteken még mindig megoldóképleteket keresni, sokkal inkább úgy tervezted, hogy lezárod a feladatokat és a pihenésre készülsz. Semmi baj, ne mérgelődj emiatt, szedd össze minden kitartásodat és céltudatosságodat, állíts fel egy sorrendet és fuss neki a megoldásra váró ügyeknek. Nem lehetetlen, de kétségtelenül megoldáscentrikus gondolkodás szükséges hozzá!