Új albummal debütál Paris Jackson, aki világhírű apja nyomdokaiba lépve ezúttal szólóban is megcsillogtatja énekesi tehetségét. A Wilted című korongon 11 dal szerepel, melyek közül a Let Down című számból csepegtetett már korábban részleteket a popkirály lánya. Az Éva magazin írása.