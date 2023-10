Fenntarthatóság, zero waste - De valóban megvalósítható az etikus vásárlás?

A cikk eredetileg a JOY 2020/5-ös lapszámában jelent meg.

Ahogy egyre többen vásárolnak tudatosabban, és keresik a környezetkímélő alternatívákat, úgy a cégeknek is egyre inkább érdekükben áll, hogy igazodjanak az új igényekhez. A világjárvány rengeteg dolgot megváltoztatott, köztük a vásárlási szokásokat is, és az már most látszik, hogy a változást nem lehet tovább elodázni, azonnali reformokra van szükség.

Olcsó blúznak híg a leve

Elsősorban a fast fashion szegmens az, aminek leginkább szüksége van a változásokra. Ezek a márkák azok, amelyek a leggyorsabban követik a divat váltakozását, és akár kéthetente lecserélik a kollekcióikat, ami által a Föld minden egyes lakosára évente 13 kilogrammnyi hulladék jut, többsége nem lebomló poliészter, azaz műanyag. Még egy sokkoló szám: egy farmernadrág előállításához körülbelül 8000 liter víz szükséges, az éves termelésre vetítve pedig felfoghatatlan számokat kapunk. Érdemes belegondolni abba is, hogy az olcsó holmik hogyan is kerülhetnek annyiba, amennyi a címkéjükön áll. Ne legyenek illúzióid: azért tudod megvenni a huszadik kétezer forintos felsődet, mert nemcsak az alapanyagon spórolnak, hanem a gyártás költségein is. A gyakorlatban pedig ez nem jelent mást, minthogy valamelyik harmadik világbeli országban, túlzsúfolt varrodákban, ún. sweatshopokban, fillérekért güriző alkalmazottak készítik el, akiknek a havi átlagosan 38 dolláros (kb. 11 700 Ft) bérükből esélyük sincs megvásárolni az általuk előállított termékeket.

A pénz beszél

A statisztikák azt mutatják, hogy tudatosan vásárolni próbáló réteg folyamatosan növekszik. Évente összesen 300 milliárd dollárt költve fenntartható, etikus termékekre, és ez az összeg évente 10%-kal emelkedik, ez pedig már egy olyan szám, amit a divatházak sem hagyhatnak figyelmen kívül. A gyerekmunka emiatt 2000 és 2012 között egyharmadával esett vissza, és azóta is csökkenő tendenciát mutat. A 2019-es Ethical Fashion Report szerint – amit szándékosan a Rana Plaza összeomlásának hatodik évfordulóján jelentettek meg – 24%-kal nőtt azoknak a divatcégeknek a száma, amelyek a minimálbérnél több fizetést hajlandóak fizetni a gyári munkásaiknak, 61%-uk pedig fenntartható alapanyagokat kezdett el használni. A felmérés kitért arra is, hogy a megkérdezett vásárlók 56%-a már nem vásárol olyan márkáktól, amelyek nem számítanak etikusnak, a megkérdezett Y generációsok 73%-a pedig hajlandó többet is fizetni egy fenntartható módon előállított termékért. Kérdés az, hogy miből.

A divat áldozatai Több mint hét év telt el a bangladesi ruhagyár, a Rana Plaza összeomlása óta. A nyolcszintes épületben több fast fashion márka számára készültek ruhák, amikor a túlzsúfolt és rossz állapotú épület 2013. április 24-én összeomlott, maga alá temetve a dolgozókat. Összesen 1134-en vesztették életüket, és mintegy 2500-an sérültek meg a tragédiában.

Vásárlás korona idején

Az elmúlt időszak világszerte különböző mértékű megpróbáltatások elé állította nemcsak a cégeket, hanem az átlagembereket is. Sokan elvesztették munkahelyüket és/vagy csökkentett bérért voltak kénytelenek dolgozni, ezért átértékelődtek a fogyasztási szokások is. Előtérbe kerültek azok a cikkek, melyek a mindennapi megélhetéshez szükségesek (helló, élesztő és liszt!), és nyitva tartó üzletek híján inkább az online vásárlást preferáltuk. Ennek vannak jó és rosszabb oldalai: kevesebb ruhaneműt vettünk (hiszen minek új, ha nem tudjuk sehova sem felvenni), ezáltal csökkent a szemétben végző, felesleges holmik mértéke. Viszont a világhálón történő shopping mindenképpen extra csomagolóanyaggal és logisztikával (kiszállítás) járt, így nem nevezhető környezetbarátnak. A visszaesett fogyasztás miatt a fast fashion márkák törölték a megrendeléseiket és legtöbb esetben felfüggesztették a gyártást is, ezzel pedig az amúgy is szerény életkörülmények között vegetáló munkásokat gyakorlatilag ellehetetlenítették. Bár több márka – remélhetőleg nem csak marketingfogásból – bejelentette, hogy bár a csökkenő forgalmuk miatt kiesett a bevételük jó része, kifizetik a beszállítóikat, így a tápláléklánc alján lévő dolgozóknak sem lesz veszélyben a megélhetésük a leállás ideje alatt sem. Szakértők szerint az online vásárlás tovább fog erősödni, mint ahogyan a helyi üzletek is. De valóban megvalósítható az etikus vásárlás? Felesleges ostorozni magad, ha néhanap becsúszik egy-egy fast fashion darab, hiszen nem mindenki engedhet meg magának dizájnerdarabokat. A lényeg a mennyiségen van. A mostani időszak tökéletes alkalom, hogy magadba nézz, és megvizsgáld, hogy mire is van szükséged, és milyen világra szavazol a pénzeddel. Az, hogy mennyire rendeződnek át a viszonyok, milyen és mennyire tartós változások lesznek, megoszlanak a vélemények. Annyi biztos, hogy rajtad is sok múlik.

Keresd a címkét! Ha ezeket a tanúsítványokat látod egy terméken, akkor biztosra mehetsz a származásával kapcsolatban. GOTS (Global Organic Textile Standard): Globális Organikus Textilstandard. Azok a márkák kapják, amelyek legalább 70%-ban organikus anyagokat használnak, és biztonságos körülményeket biztosítanak a munkavállalóik számára.

Oeko-Tex: A holmi összetevőjét (tehát a szöveteket, gombokat, cipzárakat stb.) független szervek tesztelték káros anyagokra, és az emberekre és a környezetre is ártalmatlannak minősítették.

Fairtrade: Ez azt jelenti, hogy a cég az előállítástól az eladásig tartó lánc minden egyes szereplőjének megfelelő árat és bért fizet, így támogatva a közösségeket is (jellemzően valamelyik elmaradott országban), miközben környezetbarát is.

SAC (Sustainable Apparel Coalition): Fenntartható Viseletek Koalíciója. Globálisan 200 tagja van, saját standardizált minősítési rendszerével a részt vevő vállalatok mérhetik tevékenységük társadalmi és környezeti hatásait (Higg Index).

Vásárolj okosan! Nagyon népszerűek ezek a hívószavak, de vajon mit is jelentenek valójában? Lebomló vagy biodegradable: Olyan anyagok, melyek kidobás után természetes módon lebomlanak. Ilyen a pamut, a selyem, a vászon és a kender.

Környezetbarát vagy eco-friendly: A termék készítése közben nem terhelte meg a bolygót, vagyis nem környezetszennyező.

Fenntartható vagy sustainable: Környezetbarát és etikus módon előállított termék, melynek előállítása nem zsigereli ki sem a természetet, sem pedig az abban részt vevő embereket.

Etikus: A gyártó megfelelő munkakörülményeket biztosít és megfelelő bért fizet a dolgozóinak.

Organikus: Az élelmiszerekhez hasonlóan a ruhaneműknél is azt jelenti, hogy előállításuk során nem alkalmaztak erős vegyszereket.

Újrahasznosított vagy recycled: A felhasznált alapanyag bizonyos százaléka újrafelhasznált anyagból készült, mondjuk, műanyag flakonokból előállított poliészterből. Ez azért jó, mert nem egyszer használatos lesz a műanyag, hanem megnövekszik az élettartama, mielőtt végleg a szeméttelepen köt ki.

