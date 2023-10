Erzsébet királynő legjobb barátnője megdöbbentő titkot árult el Meghanről: ez magyarázatot ad mindenre

Az biztos, hogy nem nagyon él olyan ember a világon, aki ne ismerné Meghant és Harryt, ez pedig nagyrészt annak köszönhető, hogy az elmúlt években mindent megtettek azért, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek, miután otthagyták a királyi családot, és ezzel minden kötelezettségüket is.



Az viszont azóta is érdekli az embereket, hogy vajon mi miatt döntöttek úgy, hogy soha többé nem térnek vissza a királyi családhoz, a legtöbben pedig úgy tippelnek, hogy Meghan hozta meg a végső döntést – annak ellenére, hogy közös dokumentumsorozatukban azt akarták kihangsúlyozni, hogy Harry akart eljönni Angliából.

forrás: Getty Images Lady Glenconner

Most viszont talán kicsit közelebb kerülhetünk az igazsághoz, a néha Erzsébet királynő legjobb barátnője, Lady Glenconner ugyanis a minap a Rosebud with Gyles Brandreth című podcastben beszélt Meghanről, és arról, hogy vajon mi vezethetett oda, hogy ne érezze jól magát az uralkodó családban:



„Meghan volt az, akinek elege lett, mert előtte egyáltalán nem volt róla fogalma, mit is várnak el tőle igazán. Azt hiszem, azt gondolta, hogy olyan lesz, mintha egy filmben lenni; arany hintóban lovagolni és minden ilyesmi... Pedig valójában a királyi család tagjának lenni egyszerre tud nagyon nehéz és unalmas is lenni, ez pedig egyáltalán nem tetszett Meghannek” – fejtette ki a néhai Erzsébet királynő egykori koszorúslánya.

Ha pedig érdekel Meghan és Harry kapcsolata, akkor csekkold le, hányszor szegtek eddig szabályt:

Galéria / 7 kép 7 alkalom, amikor Harry és Meghan szabályt szegett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria