„Csak arra tudok gondolni, hogy szakítok a pasimmal, pedig szeretem: a szex az oka”

„Egy szuper-katolikus családban nőttem fel, ráadásul én vagyok a legidősebb testvér, ezek miatt pedig mindig úgy éreztem, nekem felelősségteljesnek és tökéletesnek kell lennem, soha semmiben nem hibázhatok. Emiatt történt az, hogy fiatalon egy időre meggyőztem magam, hogy leszbikus vagyok, csak azért, hogy elnyomjam a férfiak iránt érzett szexuális vágyat, mert a szex gondolatától is gyötört a szégyen.

21 éves volt, amikor a főiskolán megismertem egy akkor 25 éves srácot, annyira beleszerettem, hogy lefeküdtem vele és nagyon élveztem. Rögtön azután, hogy lediplomáztam, összeköltöztünk, lassan 2 éve vagyunk együtt.

Szörnyű, de attól a pillanattól fogva, hogy összebútoroztunk, nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy szakítok vele. Szakítok vele, hogy én is megtapasztalhassam legalább egy másik pasival a szexet, nekem csak ő volt, neki viszont voltak előttem szexuális kapcsolatai. Emiatt gyötör a bűntudat, rossz embernek érzem magam és nem akarom őt megbántani.

Amikor együtt vagyunk, imádom, de amint elmegy valahova, elkezdenek jönni ezek a szorongató gondolatok. Mindent megtettem, hogy ezt megoldjam, elmentem terápiára, van egy jó munkám, sőt, vele is megosztottam, mit érzek és gondolok a jó kommunikáció jegyében, de semmi sem segített. Mit tehetnék még?” – írta levelében egy névtelen női olvasó a Bustle magazin terapeutájának.

„Egy új pénisz látványa nem tesz bölcsebbé”

„Először is szeretnélek arra emlékeztetni, hogy az ilyen helyzetekben nincs olyan, hogy a megfelelő válasz, szóval ilyet még én sem adhatok. Annyi bizonyos nekem, hogy a neveltetésed okán az alakult ki benned, hogy vannak jó és rossz, fekete és fehér döntések. Vagyis az a feladat, hogy ellenálljunk annak a bizonyos kísértésnek. Ha pontosan tudnád, mi a jó döntés, akkor már meghoztad volna. Kérlek, bízz magadban annyira, hogy ezt elhidd nekem. A jövőbeni boldogságot soha nem lehet megtippelni. Amúgy az élettapasztalat nem azon múlik, hány partnered volt, nem ettől lesz teljes az életed. Őszintén szólva nem hiszem, hogy egy számodra új pénisz látványa hirtelen bölcsebbé tenne! Nem muszáj, hogy a fiatalságod arról szóljon, hogy hajszolod a szexuális élvezeteket, élhetsz másképp is. A leveled olvasva azt tippelem, hogy ha szakítanál is és lefeküdnél mással, csalódnál, mert túl nagy elvárásaid vannak. Végezetül csak azt tudom mondani, hogy ne félelemből dönts!” – válaszolta a párkapcsolati szakértő.

