Akár a paradicsommadár

A hétköznapokban sokszor nem feltűnő, de képes rá, hogy különlegessé, színpompássá váljon. Szenvedélyünk, belső energiáink és a tánc segítségével mindannyian paradicsommadarak lehetünk, ehhez megvan bennünk minden: az élet szeretete, a szépségünk, a színeink. A W.KRUK tervezői e csodás természeti jelenségből merítettek inspirációt, így idén tavasszal mindenkit elvarázsol a paradicsommadarak sokszínűsége, vad és zabolátlan szépsége a Prelude Paradise Birds ékszerek segítségével.

A bestseller Prelude ékszerkollekció harmadik kiadása egy szépséges, színpompás világot elevenít meg. Különlegessé varázsolja a pillanatokat és lendületet hoz a mindennapokba. A Prelude egy új kezdet, amely elhozza mindazt, amiről csak álmodunk.

Ékszerek, melyekkel szárnyalhat szépséged

A saját tervezésű Prelude Paradise Birds kollekció a paradicsommadarak szépségét és színeit idézi. Látványos fülbevalókból, nyakláncokból, karkötőkből, gyűrűkből és fülbevalókból áll. Érdemes kiemelni azt a bross-medált, amely, mint a neve is mutatja, többféleképpen is viselhető. Most először készült a Prelude kollekció arany változatban is. A 925-ös finomságú ezüst darabok elérhetőek ródium, valamint sárga- és rózsaarany borítással. A modelleket szintetikus zafírok, spinellek és nano cirkóniák ékesítik. Különleges helyet foglalnak el a kollekcióban a 14 karátos aranyból készült ékszerek, melyeket topázok, ametisztek, zafírok, rubinok, peridotok és gyémántok díszítenek. Ragyogásukat csak fokozza a fekete ródiumborítás. A kollekció megalkotásakor a szakemberek egy különleges technikát alkalmaztak, a sűrűn kirakott, kisméretű kövek révén a színek még mélyebbnek és telítettebbnek hatnak.

forrás: W.KRUK

Színpompás design

A legrégebbi lengyel ékszermárka minden kollekciója saját tervezésű, immár generációk óta sikeresen ötvözik a tradicionális kézműves technikákat az új technológiákkal. A W.KRUK csapata tapasztalt ékszermesterekből és designerekből áll, akik minden egyes projektet egyedi módon közelítenek meg. A Prelude Paradise Birds a márka lengyel tervezőcsapatának saját koncepciója, a paradicsommadarak szépségét, életörömét és pompás színeit idézik legújabb kollekciójukban. Nem ez az első alkalom, amikor a természetből merítenek ihletet, hiszen ez a márka egyik kulcsfontosságú alapértéke.

forrás: W.KRUK

A Prelude Paradise Birds ékszerkollekció március 8-tól elérhető mindkét magyarországi W.KRUK üzletben, Szegeden és Budapesten illetve a wkruk.hu oldalon.