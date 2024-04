Jön az egyberuhák időszaka: így kombináld a kedvenc darabokat sneakerekkel

Előnyben a retró

Tudtad, hogy idén nagyon trendinek számítanak a retró sneakerek? Pedig visszatértek és menőbbek, mint valaha! Ha a chunky stílus amúgy sem volt a kedvenced, ideje nosztalgiázni! Ha neutrális színű: fekete, fehér, esetleg bézs darabot választasz, azt nagyon könnyen tudod a kedvenc ruháiddal kombinálni, mondjuk egy kockás vagy csíkos darabbal is. Lényegében mindegy, hiszen mindenhez jól fognak passzolni!

Sportos végeredmény

A leopárd minta az utóbbi hónapokban domináns mintává nőtte ki magát újra, de biztos benned is felmerül a kérdés, hogy mivel lehetne kombinálni egy ilyen erőteljes darabot. Nemcsak a neutrális színek állnak neki jól, de a neonszínek is, melyek egy sneaker esetén különösen jól mutatnak.

Nem csak edzéshez

A futócipő is jól mutathat a kedvenc, egyszínű ruháddal, sőt fel is tudja dobni a végeredményt! Főleg, ha közben futni is szeretsz, hiszen így tényleg maximálisan kihasználod az edzőcipődet. Azt már tudjuk, hogy leggingsszel és hosszú szárú fehér zoknival milyen jó kombót alkot egy ilyen sportos lábbeli, de ideje bebizonyítani azt is, hogy idén tavasszal a hosszú ruháddal is megállja a helyét!

Klasszikus stílus

A szakértők szerint a fehér sneakere kissé háttérbe szorulnak idén, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne őket viselni. Például egy ingruhához, egy farmer szetthez és egy póló anyagból készült rövidebb ruhához is tökéletesen passzolnak. A laza városi eleganciát képviselik.

Monokróm választás

A mintás ruhákat sem a legegyszerűbb sneakerrel kombinálni, hiszen senki sem szeretne túl zsúfolt eredményt elérni. A fekete-fehér sneakerekkel nyert ügyed lesz, ezek nem vonják el a figyelmet és nem is rontanak az összképen.

