Edzőterem kicsit másképp: Eddz stílusosan a John Reed Family stúdióiban!

Miközben a test kalóriát éget, a szemnek is van mit fogyasztania, hiszen a nemzetközileg elismert és helyi művészek street art alkotásai egytől egyig páratlan designt nyújtanak.

forrás: John Reed Fitness

Ha a John Reed Family stúdióit egy szóval jellemezni kellene, a legtalálóbb kifejezés véleményünk szerint az egyediség lenne, hiszen nincs két egyforma klub, mindegyiknek saját koncepciója van – de egy dolog mégis közös bennük: a karakteresség, melyben budapesti leányvállalatunk sem szenved hiányt.

forrás: John Reed Fitness

Véleményünk szerint a karakteresség mit sem érne egy karakteres vezető nélkül. Most őt mutatjuk be egy kicsit közelebbről.

Gombos Erik, a budapesti, zürichi, párizsi, lyoni RSG Group/ John Reed Fitness ügyvezető igazgatója Nagykárolyból ért fel a világ vezető fitness terem láncolatának, annak magyarországi, svájci és francia leányvállalatának csúcsára. Bár Romániában látta meg a napvilágot, szíve a kezdetektől fogva piros-fehér-zöld színekben dobog.

forrás: John Reed Fitness Gombos Erik

Erik a határon túli várost már gyermekkorában elhagyta, szüleivel Németországba költözött, itt folytatta tanulmányait, s közgazdász diplomát szerzett. Pályafutása az RSG Group cégcsoportjának expanziós csapatában kezdődött immáron 10 éve, sikere azóta is töretlen.

Édesanyja ösztönzésének, és hazaszeretetének köszönhetően a magyar nyelvtudása nem kopott meg az évek alatt, anyanyelvi szinten beszéli a német nyelv mellett a magyart is, 2022-ben pedig magyar állampolgárságot is szerzett.

forrás: John Reed Fitness Gombos Erik

2017 óta a budapesti John Reed Fitness ügyvezető igazgatója, 2019-től a zürichi John Reed Club general managere, 2023 júniusától pedig a francia John Reed Fitness Clubok CEO-ja.

35 évesen szakmailag már elérte amiről sokan csak álmodni mernek, ő azonban nem elégszik meg ennyivel, szüntelenül keresi az újabb és újabb kihívásokat, legújabb szenvedélye a vitorlázás.



Vallja, hogy probléma nincs, csak megoldás és, hogy ő a nap végén akkor boldog, ha dolgozói is elégedettek. Talán ez lehet sikerének a két legfontosabb pillére, s mivel három a magyar igazság, a siker harmadik kulcsaként a családias légkör megteremtését emelte ki.



Magára főnökként és barátként egyaránt tekint, akire a beosztottak mindig, mindenkor és mindenben számíthatnak.

Kollégáival szoros és őszinte kapcsolatot ápol, ahogy a munkatársak fogalmaznak, „jobb főnököt nem is kívánhatnának maguknak".

forrás: John Reed Fitness