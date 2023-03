A divatszabály, amire Reese Witherspoon azóta esküszik, mióta elmúlt 40 éves

öltözködését mindig is átjárta az a könnyed, túlzásoktól mentes elegancia, melyben bárki képes rátalálni saját stílusára. A színésznő mindig is az egyik nagy kedvencünk volt azzal a jól ismert "szomszéd lány" kisugárzásával, azt pedig külön imádjuk benne, hogy bár a vörös szőnyegen ő is imádja a csillogást, a hétköznapokban nagyon praktikus divathúzásai vannak, melyekből bárki inspirálódhat.

Öltözködése pedig az évekkel egyre csak csiszolódott. Bár mi nagyon is díjazzuk a merészségét, Reese Witherspoon azon sztárok egyike, aki nem a szabályok, hanem saját meggyőződése miatt vallja, hogy bizonyos kor felett már vannak olyan extrém ötletek, amikkel nem érdemes kísérletezni. A 47. születésnapját épp most ünneplő színésznő, például egyszer határozottan kijelentette, hogy van olyan ruhadarab, amit 40 felett már ciki felvennie egy nőnek, ám mindeközben alternatívát is kínál. Saját ruhamárkáját, a Draper Jamest például 2015-ben alapította, a kollekciói pedig tele vannak nagyon is hordható, stílusos, mégis klasszikus darabokkal. És vannak olyan praktikák és szabályok, amikhez évek, akár évtizedek óta ragaszkodik - és ha minket kérdezel, ezeket nagyon is érdemes ellesni tőle!

