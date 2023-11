Ők lennének a külföldi Dancing with the Stars nyertesek: melyik magyar páros érhet a nyomukba?

Óriási népszerűségnek örvend a TV2 Dancing with the Stars műsora, amelynek mostani évadában is olyan sztárokat láthatunk, akikért érdemes a képernyő elé ülni.

Utoljára Eszenyi Enikőtől búcsúztak a nézők, azt megelőzően pedig Sydney van den Bosch esett ki a táncos produkcióból. Ám azt sokan elfelejtik, hogy a műsor maga Amerikából indult hódító útjára és lett világszerte népszerű. Ki gondolná, de nem egy, nem két A-listás híresség mondott igent a műsorra, hiszen nemcsak nálunk, hanem a tengeren túlon is nagy elismerés megnyerni egy ilyen tévés show-t. A következő válogatásban a külföldi nyerteseket válogattuk össze, sőt még arra is vettük a bátorságot, hogy megnézzük, mely magyar sztár-versenyzők érhetnek a nyomukba.

