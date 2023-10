Csináld magad a fali kulcstartót! Kulcsaid imádni fogják!

Fali kulcstartó házilag? Nem olyan bonyolult, mint elsőre tűnik. Lássunk is hozzá!

Amire szükséged lesz, ha a fali kulcstartó házilag való elkészítése mellett döntesz:kézzel készült fa tábla – ez az egyetlen, amit valószínűleg boltban kell külön beszerezned

kalapács

néhány szög

akril festék

fa golyók

nejlon kötél – akár különböző színekben is

gyufa

kétoldalú ragasztó

Teendők a kulcsokkal

Először is egy általad választott színnel fesd le a fa golyókat. A festék dobozán található instrukcióknak megfelelően hagyd alaposan megszáradni azt. Majd mérd le a fa tábla magasságát, és vágj le egy kétszer olyan hosszú darabot a kötélből. Ezt fűzd át előbb a kulcson, aztán a két végét összefogva a fa golyón is. A golyót húzd ki a kötél végéhez, és köss alá és fölé is egy-egy csomót, hogy ne csúszkálhasson. A felesleget vágd le, majd a kötél két végét a gyufa segítségével égesd is meg egy kicsit, hogy később, használat közben se bomoljon fel. Ezt ismételd meg annyiszor, ahány kulcsnak helyet szánsz a készülő kulcstartón.

Teendők a tartóval

Fogd a kalapácsot, és egyesével kezd el beverni a szögeket a fa táblába. Elrendezheted őket vízszintesen, valamilyen előre kitalált formában, vagy akár teljesen random módon is. Ha ezzel megvagy, nincs más hátra, mint felszerelni a falra a tartót. Ezt megteheted kis kampók segítségével, de ha nem akarsz lyukakat a falban, akár egy erősebb, kétoldalú ragasztóval is. Lehetőleg a bejárat közelében, szemmagasságban keress helyet a mestermunkának, hogy biztosan "beleütközz", amint belépsz a lakásba!

