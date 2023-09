Csábító színek és csillámló metál: az őszi-téli cipőtrendek minden szívet meghódítanak

Egy időre sajnos félre kell tennünk a balerina cipőket, a szandálokat, továbbá a papucsokat, és félcipőkre, sneakerekre vagy csizmákra kell cserélnünk őket a hideg őszi-téli napokra. A jó hír az, hogy most még a legszürkébb hétköznapokat is feldobhatod, hiszen a kényelmes, teljesen fekete színben jeges árnyalatokban kapható szőrmebéléses, belebújós, a ’70-es éveket idéző platformos csizmák mellett westerncsizmákat és a vagány óriáscsatos darabokat, illetve laza, chunky sneakereket, elegáns loafereket és utcai cipőket is találhatsz a Deichmann idei őszi-téli cipőtrendek kínálatában. Ha ez nem lenne elég, egy csipetnyi luxussal is megfűszerezték a modelleket: csillámló metállal és végtelenül sok csillogó dísszel ellátott lábbelikben is átvészelheted a most következő hónapokat. Már mutatjuk is, milyen cipőkben léphetsz át a leghidegebb évszakokba!

forrás: Deichmann

Csak finoman az árnyalatokkal!

Az előző évszakokhoz képest most a visszafogottabb színárnyalatok kerülnek a középpontba: a feltűnő, vibráló színeket felváltja a finom palackzöld, a tompa magenta, az ibolyakék, a sötétbíbor, a borvörös vagy a levendula. A tél színeihez igazodva hűvös fehér, szürke és khaki modelleket is találhatsz a Deichmann kínálatában, ezek a loaferek, bokacsizmák, bakancsok és magas sarkú cipők extravagáns megjelenést kölcsönöznek az öltözékednek.

forrás: Deichmann

Csillag születik

Jobb, ha felkészülsz a csillogásra, ugyanis a fémes hatású és a csupa strasszos felületek minden lépésedet feltűnővé és ragyogóvá teszik majd. A csizmák csillogó részletei mágnesként vonzzák a tekintetet, a metálfényű vagy kristállyal borított sneakerek és magas sarkú cipők pedig megalapozzák a megjelenésedet. De a vagány, robusztus chunky sneakerekben is garantáltan mindenkit levehetsz a lábáról az outfiteddel, amit a hozzá illő kiegészítőkkel, például a metálos színű, tágas shopperekkel vagy a csillogó partitáskákkal tökéletesíthetsz.

forrás: Deichmann

Vigyázz, mert elkap a sneakerláz!

A sneaker igazi jolly joker választás: bátran felkaphatod az irodába menet, de tökéletes viselet egy családi ebéden, egy baráti találkozón vagy akár egy buliban is. Idén ősszel és télen a platformos és chunky modellek hódítanak, a mélyfekete szín még kifejezőbbé teszi a dizájnt, a monokróm vagy sötét elemekkel vegyített krémszínek pedig a lényegre irányítják a tekintetet.

forrás: Deichmann

Támad a vadnyugat!

Garantáljuk, hogy nem lépsz tévútra, ha beszerzel egy western stílusú csizmát, mert ezek a vagány modellek bármilyen outfitet a következő szintre emelnek. Az idei szezonban a hegyes orrú, különböző szármagasságú, fekete, barna vagy bézs színű, stílusos mintákkal és metál díszítésekkel ellátott csizmák uralják majd a kínálatot.

forrás: Deichmann

Azok a 70-es évek…

Ha újranéznéd az Ashton Kutchert és Mila Kunist híressé tévű show első évadjait, akkor könnyen lehet, hogy kiszúrhatnál benne olyan lábbeliket, amik most uralják a trendeket, ugyanis többek között a 70'-es évek ihlették az idei őszi-téli divatot. A platformhoz olyan lágy színek párosulnak, mint a krém, a palackzöld, a lila vagy az élénkpiros. És persze nem hiányozhatnak a kínálatból a csizmák sem: minden színben és formában megtalálod őket, még kristályokkal díszítve és platform talppal kombinálva is! Az összképet a steppelt táskák teszik tökéletessé.

Pörgesd át a galériát az ősz legmenőbb cipőiért!

Galéria / 8 kép Ezek az őszi-téli cipőtrendek minden szívet meghódítanak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria