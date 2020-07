Cristiano Ronaldo nem akármilyen nyaralásra indult családjával - És ezt fotón meg is mutatta

Amellett, hogy karrierjére is nagy hangsúlyt fektet, mindig is nagyon családcentrikus volt. A focistának négy gyermeke is van (ebből három béranyával született, míg negyedik gyermeke már Georgina Rodrigueztől), és amikor csak lehetősége nyílik rá, velük szervez közös programot. A rajongók nagy örömére ezt pedig általában meg is mutatja a közösségi oldalakon.

Cristiano Ronaldo 9 éves fia felrobbantotta az Instagramot Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Úgy tűnik, az elmúlt napokban igazán idilli környezetben töltötték, és egy jachton pihentek a tengerparton. A kiruccanás egyben ünneplés is volt, hiszen csapata, a Juventus 36. bajnoki címét köszönthette a napokban, a focista pedig elmondta, hogy ezzel a családi programmal ünnepelték meg a győzelmet.

Esténként pedig vidám pizsipartit csaptak, amit látszik, hogy a gyerekek is nagyon élveztek!

Cristiano Ronaldo új frizurája egészen érdekes reakciókat váltott ki Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Ezek a képek is bizonyítják, hogy nagyon élvezi az apa szerepet!

Galéria / 6 kép C Ronaldo minden szabadidejét a családjával tölti Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria