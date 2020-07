Courteney Cox annyira átlagos a való életben, hogy az már félelmetes

Egyszerű: ha a kultikus darabokra szavazol, abból nagy baj nem lehet. Legalábbis erről árulkodik Courteney Cox legfrissebb szettje, ami annyira átlagos, amennyire csak az lehetséges. Vagy inkább mondjuk, úgy hogy egyszerű, de nagyszerű?

Tény, hogy az elmúlt hónapok sokat változtattak az öltözködéshez való hozzáállásunkon. Megszületett a karanténstílus fogalma, na és valljuk be, nem volt nehéz hozzászokni az egész nap mackóban napokhoz. Nem meglepő hát, hogy a járvány lazulásával sokan talán örökre búcsút mondanak a feszengős daraboknak, és gardróbjukat praktikus és kényelmes elemekkel töltik meg. Ezzel Courteney Cox is így van, akit a minap egy végtelenül egyszerű összeállításban csíphettünk el, és abban a bizonyos Stan Smith-ben, ami a fehér tornacipők királyaként is ismeretes.

A fehér sportcipők iránti őrület egyébként továbbra sem csillapodik, az Adidas Stan Smith pedig különösen nagy népszerűségnek örvend, többek között Meghan Markle, Victoria Beckham és Katie Holmes is nagy rajongója. Hát ennyi kell egy menő sztárszetthez... Semmi flanc, vagy méregdrága designer darab, csak egy Stan Smith!

