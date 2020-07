5 cipő, ami meghódította a filmvilágot, majd utána a mi szívünket is

Egy jó film nem csak a színészeknek szerez világszintű hírnevet, hanem sok esetben a tárgyaknak is, amelyek szerepet kapnak a történetben. Ez pedig a ruhákra különösen igaz! Ezért nem egy olyan híres cipőt tudnánk kiemelni, amit eleinte leginkább a képernyőn láthattunk, majd szép lassan a hétköznapokban is felkapottá váltak. Mutatunk is néhányat ezek közül, amiket biztos, hogy te is nagyon imádsz!

1. Óz, a csodák csodája és a piros cipő

Ki ne ismerné fel első ránézésre Dorothy piros cipellőjét? A filmben ez a lábbeli kifejezetten nagy szerepet kapott, és bár volt idő, amikor el sem tudtuk volna képzelni, hogy piros magas sarkút vegyünk fel teljesen eltérő színű ruhához, mára már sokszor bebizonyosodott, hogy ez nagyon is működik!

forrás: Getty Images

2. Álom luxuskivitelben és a cicasarok

Audrey Hepburn mindig is tudta, hogyan lehet valamiből igazán nagy divatot teremteni, és ez alól a cicasarok sem volt kivétel. Ezt a típusú cipőt még az 50-es években kezdte el viselni, amikor pedig az Álom luxuskivitelben című filmben is ebben forgatott, ez a trend egyre népszerűbb lett. Ma már nagy rajongói vagyunk az ikonikus cicasaroknak!

forrás: Getty Images

3. Micsoda nő! és a combcsizma

Julia Roberts mai napig inspirálóan öltözködik, de amikor 1990-ben a Micsoda nő! kedvéért belebújt a bőr combcsizmába, valószínűleg nem sejtette, hogy ekkora siker lesz belőle. Miután bemutatták a filmet, a márka meg is jelentetett egy kollekciót belőle, amit természetesen hamar elkapkodtak, és bár a comb bőrcsizma elsősorban a bulizós téli estékre marad, azért tény, hogy imádjuk!

forrás: Micsoda nő! c. film jelenet

4. Szex és New York, és a Manolo Blahnik

Amikor a sorozat még javában futott, Carrie Bradshaw volt az egyik legdivatosabb tévékarakter az egész világon. Nem csoda, hogy amit ő felvett, az általában felkapottá vált! Így történt, hogy amikor a 2008-as film elkészült, Sarah Jessica Parker Manolo Blahnik tűsarkúja nagy reflektorfényt kapott. Olyannyira, hogy miután bemutatták a filmet, rögtön ki is fogyott a dizájner kollekciója. Nem csodáljuk, hiszen ez a fazon és színvilág mai napig őrülten menő!

forrás: Szex és New York c. film jelenet

5. Hamupipőke és az üvegcipellő

Tény, hogy üvegcipőt még mindig nem hordunk, de nincs olyan nő, aki ne vágyott volna Hamupipőke ikonikus lábbelijére! Ezért aztán a 2015-ös film bemutatása óta több cég is piacra dobott olyan szépségeket, amelyek hasonlítanak az üvegcipőre, akár csillogó berakásuk, akár színük miatt. Az ezüst magas sarkú például hatalmas divat, és biztos, hogy egy darabig az is marad!

forrás: Hamupipőke c. film jelenet

És ha van valami, ami az örök kedvencek táborát gyarapítja, akkor az a klasszikus tornacipő!

