Az egykori modell képeket is megosztott élete legfájdalmasabb napjáról, ahol a karjaiban tartja Jack nevű meg nem született kisfiát és, akit férjével együtt könnyek közt gyászoltak meg. A pici érkezésének híre igazi csoda volt az életükben, ugyanis első két gyermekükkel ellentétben természetes úton fogant meg, holott az orvosok kevés esélyt láttak arra, hogy ez valaha is megtörténjen. A baba elvesztése mindenkit megrázott, ahogy a modell édesanyját is, Vilailuckot, aki néhány órája osztott meg egy videót, amelyben a karjaiba veszi a pici élettelen testét és vesz tőle végső búcsút.

felesége a 24. hétben vetélt el. Pár napja került kórházba, mivel nem működött rendben a placentája. Ennek következtében pedig folyamatosan vérzett. A sztár teljesen összetört, hiszen mindennél jobban várták kisfiúk érkezését.

Chrissy édesanya a következő szöveggel köszönt el az unokájától:

Annyira fáj a szívem. Nagyon szeretlek Jack baba.

