A brunch szó az angol breakfast, azaz reggeli és lunch, azaz ebéd ötvözéséből született, amely tökéletesen tükrözi az étkezés ajánlott időpontját. Egy kiadós alvás után, késő délelőttől akár kora délutánig tartó lazulás, finom falatokkal és akár pezsgővel ötvözve. Hazánkban villásreggeliként is ismerjük, melynek hagyománya a brit vadászreggeliből származik.

Miért szeretünk bruncholni?

Mert maga a megtestesült nyugalom és lazaság. Képzelj el egy bőségesen megrakott asztalt, ahol finomabbnál finomabb ételekből csemegézhetsz. Nem kell egyet választanod, akár több dolgot is megkóstolhatsz egymás után, a legjobb brunch helyszíneken a hangsúly mindig a változatos, kényelmes és élvezetes étkezésen van.

Miket ehetsz egy brunch során?

A lehetőségek tárháza végtelen. Ha a sós falatokat kedveled, választhatsz a klasszikus tojásételekből, akár egy rántotta, omlett vagy Eggs Benedict formájában. De a brunch helyeken manapság legtrendibbnek számító avokádó toastot se hagyd ki a sorból! Ha pedig inkább édesebb ízekre vágysz, akkor a hagyományos vagy amerikai palacsintára, gofrira vagy egy French toast-ra is eshet a választásod. De a legjobb, ha mindezeket variálva, szépen sorban jutsz el a sós ízektől az édesig.

Miket ihatsz egy brunch során?

Az italok terén is bőven van választéki, főleg a budapesti brunch helyeken! Ha az egészségesebb vonalat kedveled, válassz egy turmixot vagy smoothie-t, de egy kiadós villásreggelin a zöldség- vagy gyümölcslevekből, kávéból vagy teából, sőt akár pezsgőből is válogathatsz.

Kikkel bruncholj?

A válasz egyszerű: bárkivel! A brunch akár egyedül is élvezhető, bár az tény, hogy társaságban szórakoztatóbb, így akár barátokkal vagy családdal is érdemes kipróbálnod. Sőt, egy elegáns villásreggeli egy exkluzív brunch helyszínen akár üzleti megbeszélésként is megállja a helyét!

Mikor bruncholj?

Régebben a brunchok jól bevált időpontja egyértelműen a vasárnap volt, de ma már a brunchokat kínáló helyek hétköznap is nyitva vannak, így szinte a hét bármely napján, egész nap élvezheted a lakmározást.

