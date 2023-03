Nem lehet sírás nélkül kibírni: Bruce Willis szülinapi videójánál nincs meghatóbb

A világ egy emberként drukkol az akciósztárnak, akinél tavaly diagnosztizáltak afáziát, majd nemrég kiderült, hogy állapota nemhogy nem javult, de frontotemporális demencia is kialakult nála. A betegségének hírét felesége és lányai osztották meg a világgal. Azóta csak néhányszor mutatkozott nyilvánosság előtt, ám azt több közeli barát is elárulta, hogy sajnos egyre aggasztóbb Willis állapota, így szinte mindig van vele valaki és családja is azon van, hogy sokat legyenek a színésszel.

Szerencsére sok az öröm Willisék házában, hiszen legidősebb lánya, Rumer első gyermekével várandós, illetve volt és jelenlegi felesége is remekül kijönnek, így tökéletes összhangban szoktak együtt lenni. Ez a mostani szülinapján sem volt másképp, ahol Demi, három közös lányuk – Rumer, Tallulah és Scout –, valamint felesége, Emma és két közös csemetéjük – Mabel és Evelyn – minden eddiginél szebb és meghatóbb ünnepséget szerveztek a sztárnak. Énekeltek neki és a kedvenc tortáját, pontosabban egy almás pitét sütöttek neki, amivel még nagyobb örömet sikerült csempészniük a napjába.

teljesen visszavonult a színészettől és bár nem is fog visszatérni, számos filmjével hagyott nyomot a rajongóiban. Többek között olyan alkotások főszereplője volt, mint a Hatodik érzék, az Armageddon, a A sebezhetetlen, a Ponyvaregény vagy az Ötödik elem.

