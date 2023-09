Borbély Alexandra nagyon cuki fotót posztolt kislányáról, aki Nagy Ervinnel vásárolt

Borbély Alexandra és Nagy Ervin ikerlányai lassan egy évesek lesznek, ugyanis tavaly októberben születtek, és amióta csak világra jöttek, mindenki várja a róluk készült fotókat a közösségi médiában. A sztárpár néha betekintést enged a négy fal közé és megmutatja, hogyan telnek náluk a hétköznapok, ami általában egy-egy nagyon cuki közös fotót jelent.

Így volt ez legutóbb is, amikor a színésznő a férjéről és Elzáról osztott meg egy édes képet. A jelenet szerint Nagy Ervin és lánya épp a nagybevásárlást intézték, ráadásul a kicsi igyekezett mindenben segíteni édesapjának. „Ma Elza vásárolt be!” – írta Alexandra a posztban, amit IDE kattintva tudsz megnézni.

Természetesen a kommentszekciót elárasztották a kedves megjegyzések, a képen ugyanis Elza haja is magára vonzott minden tekintetet. A göndör, szőke frizurájánál aligha találni cukibbat most az interneten, sokan meg is jegyezték, mennyire aranyos. Borbély Alexandra legutóbb szeptember elejé posztolt a két csöppségről, akikkel korábban még egy olaszországi utazást is bevállaltak: Umbriában jártak, ami nem éppen egy sík vidék, de még így is könnyedén vették az akadályokat a babakocsival.

