Akit nem lehet felülmúlni! Blake Lively 10 legcsodásabb MET-gálás megjelenése

Az évente megrendezésre kerülő MET-gála egyik koronázatlan királynője vitathatatlanul , akinek az eddigi összes MET-es megjelenéséből nem volt könnyű kiválogatni a 10 legemlékezetesebb ruháját, hiszen ő évről, évre elképesztő kreációkban teszi le a névjegyét azon a bizonyos lépcsőn.

A színésznő már 2008 óta vesz rendszeresen részt a MET-gálán, így nem ismeretlen számára a sztárvilág egyik legfontosabb éves eseménye. Blake-re jellemző a csillogás, kedveli a fényes ruhákat, amelyeket gyakran hosszú, drámai uszály kísér. egyik legmaradandóbb ruháját 2018-ban viselte, az akkori Versace költemény elkészítése több, mint 600 órát vett igénybe, és akkora uszály tartozott hozzá, hogy nem fért be a limuzinba, ezért egy külön buszt béreltek neki a szervezők. A tavalyi, egészen elképesztő performanszát pedig sokan egyszerűen überelhetetlennek tartják, és ezzel lehet, hogy ő is így van, Blake ugyanis idén nem vett részt a MET-gálán. Hogy pontosan miért, azt nem árulta el, ám néhány nappal korábban egy interjúban azzal viccelődött, hogy ő 2023-ban bizony a kanapéjáról nézi a gálát, méghozzá abban az estélyiben, amit tavaly viselt. De hogy idén se maradjunk nélkül, gyere és idézd fel velünk a kedvenc 10 ruháját az elmúlt 15 évből, összeállításunkból pedig az is jól látszik, hogyan vált évről évre egyre tökéletesebbé az a stílusjáték, amit a sztár a MET-gálán űz!

Az InStyle magazin írása.