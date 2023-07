Megnyílt hazánk legnagyobb BioTechUSA boltja az Allee-ban

Az étrendkiegészítőket, speciális élelmiszereket és sportruházatot gyártó és forgalmazó BioTechUSA-cégcsoport júniusban nyitotta meg Magyarországon a legnagyobb, az Allee bevásárlóközpontban található, 110 négyzetméteres exkluzív üzletét. Ez az egyetlen olyan bolt Európában, ahol a vállalat minden termékével találkozhatnak a vásárlók, legyen szó étrendkiegészítőkről és az eddig csak online elérhető, saját tervezésű Apparel ruházati termékekről, mely főként az edzőtermi edzést űzőket szolgálja ki. A jelenleg 100-féle ruhatípusból álló, prémium alapanyagokból készülő Apparel termékcsaládban az aktív életmódot képviselők mellett a sportos divatot kedvelők is megtalálhatják a nekik tetsző darabokat.

forrás: BioTech Magyarország

A BioTechUSA több mint 20 éve dolgozik azért, hogy termékei és szakértelme segítségével világszerte milliókkal ismertesse meg a mozgás, a kiegyensúlyozott és aktív életmód örömét. A “The Feeling of Success” mottóval azokhoz az átlagemberekhez szól, akik tudatosan élnek, és szeretnék kihozni minden helyzetből a maximumot. Az étrendkiegészítők és funkcionális élelmiszerek mellett azonban egyre fontosabbá vált a cégcsoport számára sportruházati termékkategóriája, az Apparel is.

„Fogyasztói igényekre reagálva két éve vezettük be a magyar piacra ruhakínálatunkat, mely kezdetben egy kisebb árukészlettel online volt csak elérhető. A sikeres tesztidőszak után bővítettük termékeink palettáját, és a vásárlóink visszajelzéseit is figyelembe véve teljesen az edzőtermi edzés iránt elkötelezett vásárlóink igényeire szabott prémium kollekciókat hoztunk létre. Tavaly két – összesen 100-féle ruhatípusból álló – saját tervezésű kollekciót vezettünk be a BioTechUSA márka alatt. A legnépszerűbb termékeink a női leggingsek, a melltartók, valamint a férfi pólók, melyek együtt a teljes, ruházati termékekből származó árbevétel több mint 60%-át teszik ki. A fennmaradó 40%-on pulóverek, rövidnadrágok és trikók osztoznak” - mondta Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport társtulajdonosa és vezérigazgatója.

forrás: BioTech Magyarország

Ezzel egyidőben nyitotta meg a cégcsoport a legnagyobb magyar egységét: az Allee Bevásárlóközpontban található, 110 négyzetméter alapterületű exkluzív üzlet különlegessége, hogy jelenleg ez az egyetlen olyan bolt Európában, ahol a BioTechUSA minden termékével találkozhatnak a vásárlók, legyen szó étrendkiegészítőkről vagy az Apparel teljes kínálatáról.

forrás: BioTech Magyarország

Lévai Bálint hozzátette: “Az előttünk álló időszakra nem titkolt célunk, hogy növeljük azon üzleteink számát, amelyben prémium sportruházati termékeink is megtalálhatóak, emellett pedig folyamatosan bővítjük kollekcióinkat is. Érdemes tehát figyelemmel követni minket, hiszen hamarosan további újdonságokkal is találkozhatnak vásárlóink a boltok polcain, illetve webshopjainkban.”

Professzionális szaktanácsadás a BioTechUSA-cégcsoport bolthálózatában

A cégcsoport hosszútávú omnichannel értékesítési stratégiájának kiemelt eleme a saját értékesítési csatornák erősítése: a tavalyi évben 17 új üzletet nyitott a vállalat, valamint a meglévő online és offline üzletek kiemelt sales- és kommunikációs támogatást is kaptak, melynek eredményeképpen a BioTechUSA-cégcsoport árbevétele elérte a 80,4 milliárd forintot, a nemzetközi bolthálózat pedig 216 százalékos forgalomnövekedést produkált. 2022-ben Magyarországon összesen 6 márkabolt, míg külföldön összesen 11 új BioTechUSA üzlet nyílt: 4 Németországban, 5 Franciaországban és 2 Szlovákiában. Az idei évben tovább folytatódott az expanzió, amelynek legújabb eleme az Allee bevásárlóközpontban megnyitott, 104. hazai BioTechUSA üzlet, ezzel együtt pedig immár 286 franchise boltot üzemeltet a vállalat szerte Európában.

Az üzletekben közös, hogy fiatalos, sportos, barátságos környezet fogadja a fogyasztókat. A BioTechUSA-cégcsoport felkészült munkatársai ráadásul professzionális szaktanácsadással is segítik vásárlóikat sportruházat-választásukban, életmódváltásukban, sportteljesítményük növelésében, személyesen és az online térben egyaránt, mely szolgáltatással a vállalat jelentősen kitűnik a versenytársai közül.

Prémium minőségű ruhák mindenkire szabva

Prémium alapanyagok, kényelem és jól kombinálhatóság – ez a három fő szempont jellemzi a BioTechUSA ruházati üzletágát. „Bár termékeink elsősorban az edzőtermi edzés szerelmeseinek szólnak, az idei év egyik trendje, hogy sportruházatot nemcsak sporthoz lehet viselni, hanem különböző outfitek alapdarabjai vagy kiegészítői is lehetnek. Stílusban a letisztult, lazább, oversize darabok hódítanak, a nyári divatba visszatértek az élénkebb színek, például a pink, a türkiz, de megmaradtak alapnak a földszínek is. Egyre inkább divatos sportmelltartót hordani felsőnek, vagy leggingset farmer helyett egy inggel, blézerrel” – avatott be a részletekbe Kovács-Dávid Andrea, a BioTechUSA Apparel kategóriamenedzsere.

Új, saját tervezésű kollekciót vezet be a BioTechUSA

A teljes termékpalettát és a legújabb, saját tervezésű kollekcióját a cégcsoport 2023. június 27-én mutatta be az új üzletében. Az esemény házigazdája Lékai-Kiss Ramóna színésznő-műsorvezető, a BioTechUSA márkanagykövete volt, a szetteket pedig a márka influenszerei és modellek segítségével mutatta be a vállalat: Ferentzy-Kiss Virág fitnesz világbajnok, a BioTechUSA jótékony nagykövete az edzőtermi edzés, Gelencsér Tímea szépségkirálynő, műsorvezető a hétköznapi viselet, Kovács-Nyári Diána, színésznő, a BioTechUSA jótékony nagykövete a futás, Novák Zalán, sportoló, influencer pedig a férfi kollekció alapdarabjait viselte. “Óriási megtiszteltetés számomra, hogy nemcsak az esemény házigazdájaként, hanem az idei évtől márkanagyköveteként is együtt dolgozhatok a BioTechUSA-csapatával. Egész életemben rendkívül fontos volt számomra az egészséges és fitt életmód, ami a vállalat által képviselt legfontosabb alapértékek egyike. Az pedig már csak hab a tortán, hogy az edzés mellett a rohanós hétköznapokhoz is olyan prémium minőségű ruházati termékeket kínál a vállalat, amely a kényelem mellett csodásan néz ki” - nyilatkozta az eseményt követően Lékai-Kiss Ramóna.

Lékai-Kiss Ramóna, Kiss Virág, Kovács-Nyári Diána és további márkanagykövetek talpig Apparelben a kifutón

A cégcsoport több mint 100 véleményvezérrel dolgozik együtt, több mint 10 országban fitnesz, e-sport, vegán, beauty, élsportoló és vlogger vonalon, akik a vállalat értékeit és üzeneteit hitelesen tudják közvetíteni. Fontos számára, hogy influenszerei, sportolói egyben fogyasztói is legyenek, akik történetükkel is rácsatlakoznak a The Feeling of Success mottóra, és másokat is inspirálnak. Ez az Apparel esetében sincs másként. A nagyközönség többek között Dukai Regina, Gelencsér Tímea, Epres Panni, Kiss Jenő, Kiss Virág, Lékai-Kiss Ramóna, Kovács-Nyári Diána, Oczella Eszter, Oczella Krisztina, Szilágyi Szilvia és Tatár Csilla közösségi platformjain találkozhat az Apparel ruhadarabokkal, a nemzetközi influenszerek között pedig a kedvenc Apparel sportuhájába bújik sokak mellett Colleen Schneider, Ulisses és Diego Sechi is.

forrás: BioTech Magyarország