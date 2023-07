A TikToknak hála ma már tudjuk, hogy a bikiniket megannyi módon lehet viselni, nem csak úgy, ahogy azt a márka megálmodta. Tavaly például felszántotta a netet a trükk, ami szerint fejjel lefelé kell felvenni a fürdőruha felső részét, azaz amit a nyakadba kötnél, azt kell a hátadon összekötnöd, míg a másik madzagot a nyakadba kell kötnöd. Ezzel vihetsz egy kis csavart a strandos szettedbe, arról nem is beszélve, hogy ez akkora trenddé nőtte ki magát, hogy a legnagyobb sztárok a mai napig alkalmazzák.

A TikTok viszont nem alszik, ez pedig azt jelenti, hogy újabb menő hack ütötte fel a fejét. Az @emilyzeck néven regisztrált felhasználó osztotta meg a minap, hogy milyen trükköt szokott bevetni azoknál a bikini alsóknál, amelyeket már nem szívesen visel bugyiként. Mindössze pár mozdulattal, nagyon egyszerűen varázsol belőle felsőt, ami még egy kis push up hatással is bír.

Emily a videóban saját magán mutatja meg, hogy működik a hack:

„Nem szeretem a madzaggal ellátott bikini bugyikat, egyszerűen nem állnak rajtam jól. Nem érzem kényelmesen magam bennük, de nem szeretném őket eldobni sem. Így trükközöm velük: csak arra van szükség, hogy kikösd őket, és a közepére, ahol a bugyi legvékonyabb része található, köss egy csomót” - meséli Emily.

Ezután már csak annyit kell tenned, hogy a nyakadban és hátul is megkötöd a bikinit és a kényelmetlen alsóból menő felsőt varázsoltál. Ráadásul a videó szerint olyan bikini felsőt lehet így kapni, ami minden testalkaton jól áll. A kommentelők szinte kivétel nélkül odavannak a trükkért, sokan már ki is próbálták, mások megdicsérték Emily-t, amiért még a „szemétből” is kincset csinál.

Apropó bikinik! A JOY legfrissebb lapszámában megannyi nyári divat tippet találsz, sőt a fürdőruha trendek világába is elkalauzolunk. Azt is megtudhatod, hogyan lehet menő a fesztivál szetted és milyen nyári lábbelikre érdemes rákattannod. A magazint keresd az újságosoknál, vagy vásárold meg digitális formátumban a Magaziner oldalán, ha pedig szeretnéd minden lapszámunkat a legjobb áron, elsők között kézhez kapni, fizess elő rá ITT! Jó olvasást és kellemes nyári kikapcsolódást kíván a JOY magazin csapata!

Ők így viselik idén a bikinit:

Galéria / 4 kép Forró nyár: falatnyi bikini trend hódít a híres nők körében Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria