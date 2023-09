A magánélet és a munka közötti egyensúly fenntartása sokunknál visszatérő feladat. Nem mondjuk, hogy egyszerű, de nem is kivitelezhetetlen, ha megszívleled a következő tanácsokat.

Priorizálj!

Tudjuk, nem ez a spanyolviasz, mégis azzal kell kezdenünk, hogy állíts fel egy fontossági sorrendet. Érdemes rendszeresen áttekinteni a napi vagy heti teendőket, és időt szánni azokra a tevékenységekre, amik egyrészt szükségesek, másrészt fontosak a számodra: például a bevásárlás, a csekkek befizetése szükséges, az edzés és a baráti találkozás fontos. Egy baráti találkozó ugyanúgy lehet a napod része, mint bármilyen más feladat, éppen ezért, ha azt veszed észre, hogy hetekre előre be vagy táblázva, és ebben sehol nincs hely a barátoknak, még egy fél óra sem, akkor rangsorolj újra!

Tervezz előre!

Tudjuk, hogy minél nagyobb a baráti társaság, annál több emberhez kell alkalmazkodni, és annál nehezebb összeegyeztetni egy fix időpontot, de nem lehetetlen. Üljetek le, és nézzétek össze a naptárjaitokat! Minden hónapban tűzzetek ki egy napot, ami mindegyikőtöknek jó, de fontos, hogy megállapodjatok abban, hogy arra az időpontra nem terveztek be mást. Természetesen, ehhez az kell, hogy a baráti társaságból mindenkinek hasonlóan fontos legyen a találkozó, és ne úgy tekintsen ezekre az időpontokra, mint egy bármikor felülírható B opcióra.

Légy rugalmas!

Nem kell mindig többórás programot szervezni, amikor a barátaiddal találkozol. A tervezés a felnőtt élet része, de a spontaneitásról se mondj le! Időnként elég egy rapid találkozó is, akár egy közös kávé vagy egy ebéd formájában. Keresd azokat az alkalmakat, amikor tudtok egy kis időt szánni egymásra, még akkor is, ha éppen nem mélyültök el a beszélgetésben. Ha extra kevés az időd, akkor próbáld meg a napi rutinba néha a barátaidat is beilleszteni. Mehettek együtt sportolni, ebédelni, de akár egy közös bevásárlás is feltöltődés lehet. A személyes találkozás pillanatok alatt feltölthet energiával, egy ölelés pedig csodákra képes.

Használd a közösségi médiát is!

Nem azt mondjuk, hogy a közösségi médiában éld az életedet, hanem azt, hogy használd ki az előnyeit, mert tagadhatatlanul megkönnyítheted vele a kapcsolattartást. Hozz létre közös csetet, ahol bármikor meg tudjátok osztani egymással a történéseket, fotókat, de megszervezhetitek akár a következő alkalmat is, amikor találkoztok. Ha okosan használod a közösségi médiát nem beszippant, hanem a segítségedre lesz.

