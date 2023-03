Ma van az év első tízmilliószoros napja: az egész jövődre hatással lehetnek a tetteid

Az indiai-tibeti hagyomány szerint 4 tízmilliószoros nap létezik egy évben, amit a Dalai Láma irodája mindig közzétesz. Idén ez a négy nap a következő dátumokra esik:

2023. március 7.

2023. június 4.

2023. július 21.

2023. november 4.

Ezeken a különleges napokon a gondolatnak sokkal nagyobb ereje van, ami azt jelenti, hogy olyan dolgokra érdemes koncentrálni, amit mindenképp el szeretnél érni. Bármi is legyen a fókusz most az életedben: legyen szó a magánéletedről vagy a karrieredről, az energiáidat mindenképp arra összpontosítsd, amiben szeretnél előbbre jutni. Ilyenkor érdemes konkrétan megfogalmaznod, hogy mit szeretnél. Persze emellett az is nagyon fontos, hogy felejtsd el a negatív gondolatokat, legalább erre az egy napra. Ehelyett koncentrálj a jóra és arra, hogy minél többet hozz ki ebből a napból is, és ne felejtsd el kimutatni az érzelmeidet sem. Ha hálás vagy valakiért, azt mondd el neki, szerezz egy kis örömöt a körülötted élőknek.

