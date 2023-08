Tudtad? Veszélyes lehet az alva beszélés, amit legtöbb esetben az alábbi dolog vált ki

Valószínűleg máshogy alakultak volna a dolgok, ha a herceg Csipkerózsika fölé hajolva rémülten realizálja, hogy a lány bár alszik, mégis beszél, mindenfélét össze-vissza. Persze az is simán lehet, hogy a herceg szuper humorérzékkel lett megáldva, és ennek ellenére is megcsókolta volna Aurórát, azonban azt, hogy valójában mi történt volna egy ilyen alternatív – kicsit sem Disney-kompatibilis – verzióban, valószínűleg soha nem tudjuk meg...

Miért beszélnek egyesek álmukban?

Egyértelmű válasz még nem született ebben a kérdésben, de Dr. Guy Medows, a Sleep School alkalmazás társalapítója azért megpróbálja elmagyarázni az alva beszélés rejtélyét:

Az alvás közbeni beszéd az alvászavarok egy csoportjába, a paraszomniába tartozik, amelybe minden olyan abnormális alvási viselkedés, érzelem és/vagy álom beletartozik, amely az éjszaka folyamán jelentkezik. A legtöbbek számára az alva beszélés teljesen ártalmatlan, persze ehhez az is hozzátartozik, hogyha a dolog rendszeressé válik, az rossz alváshoz vezethet mind a beszélő, mind az ébren tartott befogadó számára.

Emellett fontos észben tartani, hogy az alvás közbeni beszéd szó szerint bárkivel előfordulhat, a legtöbb esetben pedig nem jár ismert orvosi kockázatokkal (eltér például az olyan légzési állapottól, mint az alvási apnoe), így, ha veled vagy a környezetedben élőkkel előfordul az alva beszélés, semmiképpen sem kell megijedned!

„A vőlegényem egyszer álmában azt kezdte kiabálni, hogy »a kacsa az a kacsa, aki a kiskacsákat vezeti!« Hangosan nevetni kezdtem, amire felébredt, de amikor elmeséltem neki, mi történt, nem hitte el." - Reddit

Mi váltja ki az alvás közbeni beszédet?

Azt tehát leszögezhetjük, hogy az alva beszélés normális, de akkor mégis mi lehet a kiváltó ok? A választ Ori Leslau, a Kelly Sleep alapítója válaszolta meg:

Az alvás közbeni beszédet számos külső tényező kiválthatja, például a stressz, valamilyen betegség, az alkoholfogyasztás, az alváshiány és a mentális egészségi állapotok, például a szorongás és a depresszió. Emellett a túlzott fáradtság, a rossz alvási szokások és a túl sok kávéfogyasztás is növeli az alva beszélés esélyét.

„A párom egyszerűen imádja a halakat, így az akváriumában legalább 100 darabot is tart belőlük. Az egyik éjjel viszont arra keltem, hogy hangosan ezt ismételgette: »ki kell vennünk a halakat az akváriumból, különben meghalnak!« Én persze visszakérdeztem, hogy mégis miért, amire azt válaszolta, hogy »mert mind meg fognak fulladni a víz alatt!« Annyira elkezdtem nevetni, hogy még az ágyról is leestem!” - Reddit

Van értelme annak, amit alvás közben mondunk?

Dr. Lindsay Browning pszichológus, és az And So To Bed alvásszakértője beavat minket:

Egy néhány évvel ezelőtti nagyobb kísérleti kutatás alapján azt mondhatjuk, hogy az alvás közbeni beszéd körülbelül fele érthetetlen, a másik fele pedig olyan szünetekkel tarkított beszéd, mintha az alvabeszélő egy másik emberrel folytatna párbeszédet.

És hogy pontosan miről csacsogott álmában az a 230 önkéntes, aki részt vett ebben a kísérletben? A leggyakoribb szavak gyakoriságuk csökkenő sorrendjében a „nem”, a „te”, a „lenni” és az „én” voltak, azonban voltak ennél sokkal cifrábbak és kevésbé előkelők is. Sok rögzített beszéd tartalmazott ugyanis trágár szavakat és felkiáltásokat, ami utalhat arra, hogy az alva beszélő a mindennapjaiban feszült, stresszes, amely ilyen formában bontakozik ki. Persze az is lehet, hogy az illető csupán rosszat álmodik, vagy aggódik valami miatt, amivel ébren nem akar szembenézni. Fejtegetésre viszont nem érdemes sok időt pazarolnunk az alvásszakértő, Dr. Nerina Ramlakhan szerint:

Amikor mélyen alszunk, a tudatalattinknak lehetősége van arra, hogy alkosson, elkalandozzon és történeteket találjon ki, így ne gondold, hogy az alvás közbeni beszéd valami konkrétumot jelent - lehet, hogy egyszerűen csak a kreatív tudatalattid játszik egy kicsit!

„Az exemmel konkrét párbeszédeket is le tudtam folytatni, mialatt aludt. Az egyik legviccesebb eset akkor volt, amikor valamiért azt képzelte, hogy pincér, én pedig természetesen adtam alá a lovat. Azt mondtam neki például, hogy »elnézést, de én nem cukorral kértem a kávét, hanem édesítővel«, amire ő azt válaszolta, hogy »bocsásson meg hölgyem, azonnal hozok egy másikat!« Ha eszembe jut, még ma is nevetek rajta!”- Reddit

Mit tehetünk annak érdekében, hogy az alva beszélés megszűnjön?

Alva beszélőnek lenni nem könnyű, olyannak lenni pedig, aki egy alva beszélő mellett fekszik, talán még annál is sokkal nehezebb. És bár csoda gyógymód, amely biztosan és örökre megszűnteti az álmunkban hangosan kimondott szavakat, sajnos nincs, néhány tanáccsal azonban természetesen el tudunk látni!

Az alvás-ébrenlét ciklusodban legyen egy pontos rendszer – vagyis a hét mindegyik napján ugyanabban az időben feküdj le és kelj fel!

Az alvás legyen prioritás – törekedj arra, hogy az éjszakák többségében ki legyen elégítve a biológiai alvásigényed!

Tartsd távol magadtól a stimulánsokat – korlátozd a koffein, az alkohol, a nikotin és a cukor fogyasztását!

Aktivitás mindenek felett – iktass be a hétköznapjaidba több edzést is, a túl sok alvásról pedig lehetőleg próbálj meg leszokni!

Lazíts – legyen egy rendszeres lazítási rutinod; kapcsold ki az összes elektronikai kütyüt (igen, a mobilodat is, vagyis késő este tiltólistás az Instagram és a TikTok!), elalvás előtt pedig végezz valamilyen nyugtató tevékenységet!

És mi az extra tanácsunk? Ha nincs semmilyen negatív hatása az életedre az alva beszélésnek, akkor csak nevess egy jót azon a sok hülyeségen, ami éjszakánként kijön a te vagy a partnered száján!

