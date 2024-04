Kipróbáltam Audrey Hepburn arcápolási rutinját: csodákat tett velem

Audrey Hepburn kétségtelenül minden idők legnagyobb stílusikonja, aki Diana hercegnéhez hasonlóan nemcsak a megjelenésével, hanem a kedvességével is világszerte nők millióit inspirálta. A Római vakáció és az Álom luxuskivitelben filmek sztárja figyelemre méltó csontszerkezetével, ragyogó bőrével és őzikeszemeivel az időtlen szépség megtestesítője, akinek ikonikus frizuráját ma is számtalan nő kéri a fodrászától (még a legnagyobb sztárok is, mint Kendall Jenner) és a smink-, illetve arcápolási trükkjeit is sokan szívesen kiderítenék. (Azt például kiderült, hogy a makeup artistja, Alberto De Rossi egyesével szétválasztotta a szempilláit egy tű segítségével, hogy a tekintete még igézőbb legyen.)

Ha lennének szépségtitkaim, vagyonokat kereshetnék vele. De tudom, mi segít – az egészség, a sok alvás, sok friss levegő és rengeteg segítség Estee Laudertől - állította a színésznő.

Nos, lehet, hogy ez valóban így volt, de az is előfordulhat persze, hogy igazából nem akarta kiadni a titkait – az viszont kétségtelen, hogy imádta az Estee Lauder termékeket. „Veled kezdem és fejezem be a napomat” – írta a márka alapítójának. Mivel az Estee Lauder Renutriv termékcsaládja 1956 óta létezik, valószínűleg ez lehetett Audrey kedvence is, bár azt nem lehet tudni, konkrétan melyik termékeket vetette be az arcápolási rutinjához. László Ernő bőrgyógyász organikus Erno Lazlo tengeri iszapszappanját viszont köztudottan használta, ennek köszönhette a bőre tiszta ragyogását. A makeupját mindig alaposan lemosta vele. „Amikor színházban dolgoztam, láttam, milyen hatással lehet a bőrre, ha nem távolítjuk el alaposan a sminket, ezért nagyon vigyázok erre” – nyilatkozta a sztár, aki „szappanos-vizes lánynak” nevezte magát. A Marilyn Monroe-t, Grace Kelly-t és Ava Gardnert is kezelő László Ernővel is gyakran találkozott. „A szépségem 50 százalékát édesanyámnak köszönhetem, a másik 50 százalékot pedig László Ernőnek” – jelentette ki egyszer.

A színésznőnek száraz bőre volt, ezért több hidratálót és olajat is használt, és előszeretettel kent friss görög joghurtot is az arcára, amit körülbelül fél óra után mosott le – ezzel gyengéden hámlasztani, közben hidratálni is akarta a bőrét. Hetente kétszer gőzfürdőt is beiktatott, amit otthoni praktikával is elvégezhetsz: önts forrásban lévő vizet egy nagy tálba, hajolj felé az arcoddal, miközben törölközőt terítesz a fejedre – így a gőz behatolhat a pórusokba. „Sok vizet ivott és rengeteg zöldséget evett” – írta róla a fia, Luca Dotti. „Hiszem, hogy a jó egészség a jó bőr kulcsa; ha a bőröddel gond van, az azt jelzi, hogy valami nincs rendben” – hangsúlyozta Audrey is. Mivel gyerekkorában gyakran nélkülözött, felnőttként megfogadta, hogy nem tagad meg semmit magától, amit szeret – például a csokit sem, amit egy titkos fiókban rejtegetett az otthonában, és havonta egyszer „méregtelenítő napot tartott” a nassolás ellensúlyozására. (Ilyenkor csak reszelt almát és joghurtot evett.)

