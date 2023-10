Hivatalos: őt tartják a valaha élt legstílusosabb nőnek a világon

A hírességek életéről szóló pletykáknak se szeri, se száma, és amíg a magánéletüket firtató kérdések nagy része csak feltétlezésekre alapul, addig az öltözködésükkel kapcsolatos hírfolyamokat már annál inkább a valóság táplálja. Egészen pontosan az a temérdek mennyiségű fotó, amit nemcsak a vörös szőnyeges megjelenésüket menti el az utókor számára, hanem az választott rohangálós szettjeiket is. És bár sokak mögött a mai napig is egy lelkes stíluscsapat áll, ettől függetlenül a ruhát nagyon jól tudjuk, hogy nemcsak hordani, de bizony viselni is kell.

Tény és való, hogy mindenkinek mást és mást jelent a stílusosság fogalma, de talán azzal senki sem tud vitatkozni, hogy a galériánkban szereplő hírességek tényleg jó pár fokkal jobb érzékkel állnak hozzá a divatbeli kérdésekhez, mint kollégainőik, és maradandót alkottak a divattörténetben. És van itt még valami, a legstílusosabb női hírességek lenyűgöző megjelenésükkel képesek nemcsak felkelteni a figyelmünket, de inspirálnak is minket a mindennapokban. Igaz, a People Magazine minden évben kiválasztja a legjobban öltözött női hírességéket, 2013-ban például Kerry Washington nyert, 2014-ben Taylor Swift, valamint Lady Gaga és Zendaya is felkerült a listára 2021-ben, ám a stílusos nyerteseket mindössze néhány szakértő választotta ki. Épp ezért a Ranker arra kereste a választ, ki a világ valaha élt legstílusosabb nője a szavazók szerint. Nos, lássuk!

Nézd meg galériánkban, kik kerültek be a top 10-be a világ valaha élt legstílusosabb nője címért folytatott harcban!

Az InStyle magazin írása.