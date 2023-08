Létezik egy szám, ami az egész életedet irányítja: azt is megmutatja, mi vár rád a jövőben

A numerológia szerint mindenkinek van egy életútszáma, ami rávilágít arra, milyen lélek vagy, és miféle akadályokkal, kihívásokkal fogsz gyakran találkozni életed során. Most pedig te is kiszámolhatod magadnak a sajátodat, ráadásul csak egy papírra lesz szükséged hozzá. Egy fontos infó: mindig figyelj arra, hogy egyjegyű számokat kapj!

A számolás menete: 1. lépés: Írd fel a születési hónapodat számmal (ha kétjegyű, add össze a számjegyeket) 2. lépés: Következhet a születésed napja számmal (ha kétjegyű, ugyancsak add össze) 3. lépés: Add össze a születési éved számjegyeit addig, míg egyjegyű számot nem kapsz (pl: 1991 = 1+9+9+1 = 20 = 2+0) 4. lépés: Ezt a három számot add össze, ha pedig ismét kétjegyű eredményt kaptál, annak jegyeit is összesítsd. Ez alól a 11 és a 22 kivétel!

Ha az életutad az 1-es: A vezető

Mindig jól érezted magad a vezető szerepében, ami nem csoda, hiszen született irányító vagy. Ebben segítségedre van a tény, hogy független, szorgalmas, magabiztos személyiség vagy, a feladataidat komolyan veszed, és nem hagyod, hogy mások visszahúzzanak. Általában emiatt magányos farkasnak is érzed magad, mert ritkán kérsz segítséget, és ha valamilyen problémával küzdesz, inkább magadban őrlődsz a megoldáson. Emiatt viszont sokak szemében zárkózott, rideg személyiségnek tűnhetsz. Nem félsz viszont kockáztatni, és mindig nagyon bátran, határozottan hozol döntéseket, mert hiszel a képességeidben. Innovatív vagy, igazi úttörő, néha pedig egy kicsit lázadó is, mert nem akarsz beállni a sorba. Ezek az erények még segítenek sokra vinni! Csak arra figyelj, hogy ne akarj mindig mindent irányítani, és próbálj meg időnként egy kicsit (legalább a kapcsolatodban) csapatjátékosként részt venni.

Ha az életutad a 2-es: Az intuitív diplomata

Te a harmónia, a szerelem és a béke lelki nagykövete vagy! Mindig utáltad a vitákat, messziről kerülöd is őket, helyette pedig minden erőddel arra törekszel, hogy elsimítsd mások között az ellentéteket. Ehhez szuper érzéked van, mivel képes vagy a problémákat több szempontból is vizsgálni, így igazságosan alkotsz véleményt. A részletek embere vagy, és azt vallod, hogy sokszor ezeken az apróságokon múlik igazán sok, ezért inkább lassan, de nagyon alaposan végzed el minden munkádat. Nem csoda, hogy gyorsan haladsz felfelé a ranglétrán! Mind a magánéletedben, mind a karrieredben nagyon érzékeny lélek vagy, és ezt nem is próbálod elrejteni mások elől. Tele vagy szeretettel, vágysz a biztonságos párkapcsolatra, de mivel túl szentimentális vagy, bármit a lelkedre veszel. Az életben azt kell megtanulnod, hogy ne adj oda másoknak mindent! Túl nagy szíved van, és észre sem veszed, ha visszaélnek a jóindulatoddal, ami viszont rengeteg csalódást okozott már neked.

Ha az életutad a 3-as: A kreatív kommunikátor

Tele vagy kreatív ötletekkel, és olyan szuper kommunikációs készséged van, hogy bárkit ledumálsz a lábáról! A monoton feladatokat nem viseled jól, mert neked fontos, hogy szabadon szárnyalhassanak az ötleteid, sőt, valójában a klasszikus 9-17 órás munkarendet sem neked találták ki. Sokkal motiváltabb vagy, ha a saját tempódban haladhatsz. Azonban hiába a kreatív gondolkodásmód, életed során állandóan önbizalomhiánnyal küzdesz, és mindegy, milyen tehetséges vagy valamiben, folyton önmagadat kritizálod. Ezen a te esetedben rengeteg dolog múlhat, hiszen ha nem hiszel önmagadban, képes vagy felhagyni az álmaiddal. A szerelemben szenvedélyes típus vagy, az érzelmeid pedig gyakran váltogatják egymást, úgyhogy egy biztos: a párod melletted sosem unatkozik! Azonban a heves érzések miatt a letargia is gyakori vendég az életedben, sokszor szorongsz, és magad sem tudod, néha miért van rossz kedved, de ez olykor napokra maga alá gyűr téged. Ezen még dolgoznod kell, hiszen sokkal erősebb vagy ennél!

Ha az életutad a 4-es: A tanító

Te nem vagy a kockáztatás híve! Mindig úgy gondoltad, hogy az életben fontos a biztonság, ezt pedig szorgalmas munkával és stabil döntésekkel lehet megteremteni. Türelmes típus vagy, és hatalmas az információigényed, ezért legalább egy kicsit mindenről tudni akarsz. Az biztos, hogy a szabadidődben rengeteget olvasol, legyen szó regényekről vagy a világ friss híreiről! Te sosem ugrasz fejest az ismeretlenbe, úgyhogy mielőtt döntést hoznál, mindent részletesen kiderítesz, mert hiszed, hogy így lehet igazán jól haladni előre. Született tanító vagy, már ismeretlenül is kiérezhető a bölcsességed, ezért aztán állandóan tőled kérnek tanácsot az ismerőseid. Ha valakivel, akkor veled aztán senki sem szeret vitatkozni, mert olyan határozott és tiszta meglátásaid vannak, hogy abba lehetetlen belekötni!

Ha az életutad az 5-ös: A kalandor

A te életed soha, egyetlen percig sem unalmas! Igazi kalandor vagy, aki sosem mond nemet spontán programokra, és az, hogy te otthon tölts egy hétvégét, maximum akkor fordulhat elő, ha épp lebetegedtél. Imádod a játékokat, és úgy véled, az életet élni kell, szenvedéllyel, boldogan. Azonban azt, aki ennyire erősen ragaszkodik a szabadságához, és minden érzelmet erősen megél, a drámai pillanatok sem kerülnek el. Nálad a viták az élet aktív részei, mindegy, hogy a párodról vagy a családodról van szó; ha valami nem tetszik, rögtön a másik tudtára adod. Ahhoz, hogy boldog legyél a szerelemben, olyan partnerre van szükséged, aki nem akar téged irányítani, máskülönben még Chris Hemsworthnek is nemet mondanál! Hatalmas szociális igényed van, de emiatt sokszor még olyan barátokhoz is ragaszkodsz, akik toxikusak rád nézve, mert véletlenül sem akarsz egyedül maradni. Neked az életed során az elköteleződéstől való félelmeddel kell megküzdened, mert ez még a legboldogabb kapcsolatodat is tönkre teheti!

Ha az életutad a 6-os: A gondoskodó lélek

Már gyerekként is imádtál papás-mamást játszani, mert korán kialakult benned a gondoskodás iránti vágy. Még ha felnőttként úgy is döntesz, hogy nem lesz gyermeked, más módon válsz szülővé: te leszel a menő nagynéni, a baráti kör „anyukája”, vagy örökbe fogadsz egy kutyát, és minden csodával elhalmozod. Ez nem meglepő, hiszen tele vagy szeretettel, amit muszáj kiadnod magadból. Észrevetted már egyébként, hogy az emberek mennyire vonzódnak az aurádhoz? Hogy mindig téged találnak meg, ha problémájuk van? Erről az tehet, hogy olyan megnyugtató, biztonságot teremtő energiáid vannak, amelyek hatására úgy érzik, te bármit meg tudsz oldani. Az életben egyébként az egyensúly megteremtésére törekszel, és mindig azt keresed, hogyan lehetne egyenlőség a munka és a szórakozás között. Ez utóbbi fontosabb neked, mert a hobbidban tudsz igazán kiteljesedni, a munkára sokszor inkább kötelező elemként tekintesz. Amin még dolgoznod kell, hogy jobban megbízz másokban, és adj a véleményükre, mert általában túl makacs vagy ahhoz, hogy engedj az igazadból.

Ha az életutad a 7-es: A spirituális elemző

Mindig kerested a választ az élet nagy kérdéseire, és bár nem feltétlenül reklámozod, érdekelnek a spirituális témák. Nem véletlenül, hiszen nyitott gondolkodású, kíváncsi természet vagy, aki szeretne minél többet megtudni a világról. Életed során mindig fontosnak tartottad az önismeretet, a fejlődést, és azt, hogy megtaláld a helyed, ezért már fiatal korodban is gyakran megkaptad másoktól, hogy olyan, mintha idős lelked lenne. A magánéletben viszont nagyon óvatos vagy, talán épp ebből fakadóan, és nehezen nyílsz meg mások előtt, pláne, hogy magányos farkasnak tartod magad. Ez a kapcsolataidban okoz leginkább gondot, hiszen bár érzékeny vagy, sokszor elnyomod magadban az érzéseidet, és nem hagyod, hogy más is megsejtse, mi jár a fejedben. Ezen a téren még fejlődésre van szükséged, mert teljesen elzárkózol azok elől is, akiknek fontos vagy!

Ha az életutad a 8-as: A CEO

Kevés ilyen ambiciózus, energikus és motivált ember létezik, mint te! Mindig tudtad, hogy mit akarsz, és nem félsz keményen megdolgozni a sikerért, anyagi gazdagságért. Gyakran megkapod az ismerőseidtől, hogy munkamániás vagy, amiben akár lehet is valami, hiszen többször áldoztad be életed során a szabadidődet, mint amennyiszer szívesen beismernéd. A hétvége nálad ritkán telik munka nélkül! Szívesen töltöd be a vezetői pozíciót, már diákként is szerettél projektvezető lenni, ezért egy nap még szuper főnök lehet belőled. Csak azt kell megtanulnod, hogyan találj egyensúlyt a pihenés és meló között, mert ezzel gyakran a kollégáidat is az őrületbe kergeted! Számodra fontos a biztonság, ezért szeretsz több lábon állni, hogy ha vészhelyzet lépne fel, rögtön legyen megoldásod. Nálad a stressz gyakori jelenség, és sokszor gondolatban olyan távoli jövőben jársz, hogy nem tudod tőle élvezni a jelent. Muszáj lelassítanod, mert a feszültség egészségügyileg is okozhat gondokat!

Ha az életutad a 9-es: A karizmatikus humanitárius

Ha hiszel a reinkarnációban, érdemes tudnod, hogy a 9-es szám egy idős lelket takar: azt jelenti, hogy visszatértél a földi létbe, hogy befejezed megkezdett feladataidat. Ha nem hiszel a reinkarnációban, akkor is örülhetsz annak, hogy a számod egy kihívásokban gazdag, izgalmas életet takar. Ha te hiszel valamiben, semmi sem tántorít el, és a végletekig küzdesz, viszont nagy igazság, hogy téged nem a saját boldogságod motivál: hatalmas szíved van, és inkább segíteni akarsz a környezetednek, családodnak. A jótékonykodás sem áll tőled távol, és semmit sem vársz el cserébe. Hiszed, hogy az élet megjutalmaz, ha jótét lélek vagy! Gyakran a 9-es számmal rendelkezők gyerekkorukban rossz tapasztalatokra tettek szert, nem kaptak elég szeretetet, vagy tragédiákon mentek keresztül, és úgy érzik, igazából sehova sem tartoznak. Ezért akarnak annyira segíteni másoknak! Életed során azt kell megtanulnod, hogyan mondj nemet másoknak, mert sokan visszaélnek jótét lelkeddel.

Ha az életutad a 11-es: A gyógyító

A 11-es szám egy mesterszám, ami azt jelenti, hogy a személyiséged nagyban hasonlít a 2-esre, csak sokkal erősebben, intenzívebb kihívásokkal, és az 1-es típus vonásaival fűszerezve. Régóta tudod, hogy nem vagy olyan, mint a többiek, és emiatt sokáig fekete báránynak érezted magad. Pedig épphogy különlegessé tesz az, ami egyébként megkülönböztet téged másoktól! Igazi gyógyító vagy, intuitív lélek, és képes vagy az embereket lelkileg vagy akár fizikailag is gyógyítani. Nem véletlen, hogy sok 11-es típus végez orvosi hivatást! Talán feltűnt már, hogy az életed egyik komoly kihívásból hullámzik tovább a másikba, és olyan, mintha ezek a problémák sosem akarnának véget érni. Erről az tehet, hogy az életutad szerint neked magadnak kell megtalálni a megoldást, hogy fejlődhess. Hiába fontos számodra a szerelem, ennek ellenére ezzel vannak gondjaid: ritkán kelti fel bárki az érdeklődésed, és ha mégis, valami úgyis balul sül el. Szeretnéd megélni a kreativitásodat, de a hobbijaid rövid ideig kötnek le, és állandóan el vagy havazva a munkával. Muszáj megtalálnod önmagad, hogy végre az életed is a helyes kerékvágásba kerüljön!

Ha az életutad a 22-es: A nagy gondolkodó

Ha ezt a számot kaptad, gratulálunk, mert a 22-es a legintenzívebb, legerősebb életútszám! Tele vagy hatalmas ötletekkel, amelyeknek köszönhetően a karriered úgy szárnyal, hogy néha téged is meglep, milyen magas szintekre jutsz el! Alapjáraton erős karakter vagy, határozott véleménnyel, de saját magad legnagyobb kritikusa is vagy egyben. Folyton elbizonytalanodsz, kételkedsz abban, hogy jó döntést hoztál-e, ez pedig néha meggátol abban, hogy nagyobbat merj álmodni. Pedig ha valakinek, akkor neked érdemes, mert gyakran a 22-es életúttal rendelkező emberek közül kerülnek ki azok, akik formálják a világot! Van benned némi makacsság, és nehezen fogadod el, ha valami nem úgy van, ahogy azt te kitaláltad, elvégre az irányítást nem szívesen adod át másnak. Az életben még meg kell tanulnod, hogyan legyél rugalmasabb, mert ha sosem engedsz, sajnos a kapcsolataid fogják megsínyleni!



