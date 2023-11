A masszázs nem kiváltság és segítség sem feltétlen kell hozzá!

Léteznek olyan egyszerűen nagyszerű regenerációs eszközök, amelyekkel otthonunk kényelmében, játszi könnyedséggel masszírozhatjuk meg fáradt tagjainkat. Ilyenek például a kompressziós masszázseszközök, a ma már hatalmas népszerűségnek örvendő SMR hengerek, a masszázslabdák és a masszázspisztolyok, de nézzük meg közelebbről, pontosan mik is ezek a szuper dolgok, amiket egyébként 15% kedvezménnyel lehet beszerezni november 9. és 12. között a JOY-napokon, a FitCollege STORE webshopján!

Kompressziós masszázs

Az otthoni masszázs egyik legkényelmesebb módja, ha felkapunk egy kompressziós masszázseszközt, elnyúlunk a kanapén és elindítjuk rajta az igényeinknek megfelelő programot. A légkompressziót használó nadrágokat, csizmákat és a különböző testtájakon alkalmazható kiegészítőket úgy tervezik, hogy a bennük lévő légkamrák különböző mértékben és sorrendben teljenek meg levegővel, ezzel hatékony, kellemes és változatos masszázsélményt biztosítva. Az Aerify márka nagyszerű kompressziós eszközei nemcsak az élsportolóknak lehetnek kiváló társai a regenerációban, hanem azoknak is, akiket az ülőmunka vagy épp a folyamatos ácsorgás és rohangálás visel meg a hétköznapokban.

SMR hengerek és masszázslabdák

Akár az edzés, akár a mindennapi munka miatt is létrejöhetnek az izmokban különböző feszültségpontok. Ha nem lazítjuk le az érintett izmokat és nem sikerül oldani az izomcsomókat, akkor az sajnos akár hosszabb ideig tartó fájdalommal és a mozgástartomány csökkenésével is járhat, ezért nem szabad nem törődni a problémával. Szerencsére a több méretben és keménységben kapható, népszerű BLACKROLL SMR hengerek, illetve masszázslabdák nagyon sokat segíthetnek! Az SMR eszközöknek nagy előnye, hogy az izmok regenerálása mellett a rendszeres használatuk javíthatja a vérkeringést és nagyban hozzájárulhat a jó közérzet kialakításához is.

Masszázspisztoly, a rezgő csodafegyver

A masszázspisztoly, ez a szokatlan nevű tünemény, egy szuperhatékony, rezgő masszázseszközt takar, amellyel plusz erőkifejtés nélkül masszírozhatóak át a kritikus pontok. A BLACKROLL kiváló masszázspisztolya 4 rezgési szinttel és 4 cserélhető fejjel száll szembe az izomgörcsökkel, méghozzá halkan, hogy még csak hangos rezgés se zavarhassa a regenerációt.

