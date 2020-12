Katalin hercegné és Vilmos herceg magukra haragították ezzel a brit népet

A világ nagy részéhez hasonlóan, az Egyesült Királyságban is utazási korlátozások vannak életben a koronavírus-járvány miatt. Hivatalosan a kormány azt kéri, hogy mindenki kerülje az országon belül, és kívül is, ám természetesen az olyan indokok, mint a munka, az oktatás, vagy más halaszthatatlan ügyek kivételt képeznek. Nos, úgy tűnik a palota úgy ítélte, hogy Katalin hercegné és Vilmos herceg körútja is ilyen halaszthatatlan fontos esetnek ígérkezik, így a pár vonatra pattant, hogy személyesen mondjanak köszönetet olyan embereknek és szervezeteknek, akik és amelyek létfontosságú támogatást nyújtottak a járvány közepette.

A Royal Train december 6-án gördült ki Londonból, ám úgy tűnik, ez a projekt most kihúzta a briteknél a gyufát,

Sőt, több képviselő is ellenérzéseit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy miközben a lakosságtól azt várják el, hogy maradjanak otthon, addig a királyi család tagjai utazgatnak.

Senkinek sincs most szüksége látogatásra. Az embereknek eddig is megoszlott a véleménye a monarchiáról, és most is olyan, mintha a korlátozások ellenére ők utazgathatnának. Nem csoda, ha ez sokakat összezavar.

Nyilatkozta Vaughan Gething, a walesi egészségügyi miniszter. És ha ez még nem lenne elég, sokaknak Katalin hercegné és Vilmos herceg utazásának költségeivel is problémáik vannak, hiszen tavaly egy hasonló út 30 ezer dollárba fájt az adófizetőknek, miközben a privát vonat helyett autóba is ülhettek volna. Hát, most tényleg lehet, hogy nem ez volt a legjobb húzásuk...

