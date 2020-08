A gyönyörű magyar színésznő lett a megújult Palette Deluxe márka új reklámarca

A Palette Deluxe világszerte ismert hajfesték márka, több mint 30 országban kapható termékei egy évtizede nyújtanak prémium minőséget, különleges ragyogást és árnyalatokat bárki számára, megfizethető áron. A természetesség eddig is a márka egyik jelszava volt, megújult termékei most még egy lépést tettek a természet felé.

A hajfestékek alapja a tökéletes őszhaj hajfedés és a ragyogó árnyalatok sokszínűsége, mely most a megújulásnak köszönhetően változatlan színteljesítmény mellett csökkentett ammónia tartalommal és új, egyedi virágos illattal érhető el a heteken át tartó színeredményért és a különleges fényű hajért. Ez utóbbi az ápoló összetevőknek, elsősorban a marula olajnak köszönhető. Dél-Afrika luxus „csodatévőnek” is nevezett olaja méltán az egyik legértékesebb olaj, amely természetes antioxidánsokban gazdag, ápoló tulajdonságairól ismert, segít megőrizni a hajszín ragyogását. A Palette Deluxe-ban található marula olajjal ellátott utóápoló maszk bevonja a hajszálak felületét a fényes és ragyogó színeredményért. A márka megújulásával lépéseket tett a fenntarthatóság felé is, ugyanis a gyártási folyamat ökológiai lábnyoma csökkent, illetve a felhasznált alapanyagok esetében is törekszünk az újrahasznosított anyagok alkalmazására, a termék csomagolásra felelős erdőgazdálkodásból származik, melyet az FSC logó is jelöl a csomagoláson.

A megújult Palette Deluxe termékskála árnyalatai most olyan új, ragyogó és élénk színekkel bővültek, amelyekkel bárki új lendületet adhat stílusának. A Glam Selection kollekció két új árnyalatát a divatvilág trendjei ihlették, mely szín a töretlen népszerűségnek örvendő hamvas ezüst, a kollekción belül a U71 Fagyos Ezüst nevet viseli. Szintén évek óta trendszín, a hamvas rózsaszín, melynek ötvözése a sötétszőke alapszínnel a 8-59 Mély rózsa néven érhető el.

A magyar vásárlók számára mostantól a Palette Deluxe hajfestékeket azonban valami más is különlegessé teszi. Óriási öröm, hogy a márka hazánk egyik leggyönyörűbb színésznőjét, Varga Izabellát választotta reklámnagykövetének, aki mostantól a világ 31 országában népszerűsíti arcával a Palette termékeit.

Varga Izabellát Magyarország legnépszerűbb és legszebb színésznői között tartják számon, így hát nem csoda, mégis óriási szenzáció, hogy a Palette Deluxe őt kérte fel globális, több országot átívelő kampánya új arcának! A Schwarzkopf ugyanis benne látta meg a Nőt, aki a világ bármely táján méltón képviseli a sugárzó nőiséget, hitelességet és magabiztosságot. Izabellát nem kell bemutatni a hazai nagyközönségnek, hiszen több mint két évtizede szerepel az RTL TV csatorna képernyőjén, színházakban játszik, közösségi megjelenéseit tízezrek követik és lájkolják. Különleges karaktere, természetessége és humora éppúgy védjegye, mint gyönyörű, gesztenyebarna haja. A márkának köszönhetően Iza készen áll arra, hogy a magyar közönség után a világot is meghódítsa