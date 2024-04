77 évesen úgy öltözik, mint a 30-asok: teljesen megosztja az internet népét ez a nő

Az internet mindenkié és ez azt jelenti, hogy felső korhatár nélkül bárki megoszthatja a gondolatait és készíthet különböző tartalmakat a közösségi média platformjaira. Ha pedig valaki tartalomkészítőnek áll, sajnos el kell viselnie a negatív kritikát is, mert biztosan lesznek olyanok, akiknek nem tetszik, amit csinál. Candace Leslie Cima is ezzel szembesült, akit a netezők egy része azért támad, mert 70 felett jár, de úgy öltözik, mintha legalább 30-40 évvel fiatalabb lenne.

Úgy gondolják sokan, hogy 77 évesen nem kellene ilyen szűk ruhákba és magas sarkú cipőbe bújnia, arról nem is beszélve, hogy vannak olyan darabok is a gardróbjában, melyek több bőrfelületet is láttatni engednek. Pedig Candace csak a stílusát szeretné kifejezni, a kommentelők másik része pont ezért van oda, szerintük zseniálisan öltözködik és nem számít a kor, mindenkinek így kellene tennie.

A tartalomgyártó, akit már 224 ezren követnek az Instán, nem foglalkozik a rosszakarókkal, tisztában van vele, hogy bármit csinálna, biztosan kapna érte hideget és meleget egyaránt. Candace még 2019-ben indította el a blogját, és már akkor feltűnt neki, hogy sokan érdeklődnek a tartalmai iránt, így tudta, hogy pro-aging influenszer lesz.

„Megláttam a lehetőség abban, hogy beszéljek arról, hogyan is érdemes idősebb korban öltözködni. A nőket arra kondicionálták, hogy eltakarják magukat, mert az édesanyjuk vagy a nagymamájuk is így tett. Meg kell fordítanunk az emberek gondolkodását. Nem kell ezeket az elavult gondolatokat átültetni a modern világba” - nyilatkozta a Today magazinnak.

