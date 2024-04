6 tavaszi trend, ami nemsokára uralni fogja a divat világát, és amit te is imádni fogsz

Reméljük, most már végérvényesen búcsút mondhatunk a pufidzsekinek és a vastag csizmának és tavaszi darabokban élvezhetjük a jó időt! Végre megérkeztek a tavaszi divattrendek is, amik csak arra várnak, hogy felfedezd őket és inspiráljanak az öltözködésedben. Tavaly a nosztalgia került porondra, minden menőnek számított, ami a ’90-es és ’00-es évekből származik, majd jött az old money stílus, ami eleganciát és minimalizmust sugárzott. Hogy mi várható idén? A szakértők szerint most a diszkó stílus kerül előtérbe, ami már elkezdődött, ugyanis a sztárok egy része máris diszkó hullámokkal jelent meg egy-egy eseményen. De visszajönnek a flitterek, a masnik és a pólóing is.

