A részletek is számítanak! 5 stílustipp pályakezdő nőknek, amit érdemes megfogadni

Az elmúlt évtizedekben a trendek szinte akaratlanul is nyomott hagytak a munkahelyi öltözködés szabályain, és bár már a cégek nagy része már messze nem olyan vaskalapos a ruhaválasztást illetően, azért pályakezdőként mégis érdemes megfogadni pár olyan iratlan szabályt, ami könnyedén megszokássá rögzülhet és így bármikor hasznát veheted majd a jövőben.

Sokak szerint a nők üzleti életben betöltött szerepe még ingatag lábakon áll, ám szerencsére a társadalmi változások már egy olyan irányba mutatnak, ahol a gyengébbik nemnek is egyre több lehetőség és feladat jut egy olyan világban, amit eddig leginkább férfiak uraltak. Ezek az inspiráló nők pedig sokszor küldetésüknek érzik azt, hogy életben tartsák azon értékeket és elveket, amik a következő generáció számára is motiválók lehetnek, és ez alól bizony nem kivétel az öltözködés sem! Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy csokorba gyűjtjük azon fontosabb dress code pontokat, amiket pályakezdőként érdemes megfogadnod ha azt szeretnéd, hogy az új munkahelyeden pont annyira vegyenek komolyan, mint ahogy azt te szeretnéd és elvárnád! Nem kell persze tökéletesre vasalt kösztümben járnod minden nap, hiszen remek elegáns alternatíva áll a rendelkezésedre a boltok polcain, de azért a kellő tiszteletet érdemes megadni, mert az ebbe fektetett idő később bizony téged igazol majd!

1. Zárt cipő

Bármennyire is csábító nyáron nyitott lábbeliben járni-kelni az irodában, inkább azt tanácsoljuk, hogy a munkaidő során hanyagold azt. Nagyon sok stílusos és mutatós zárt cipő kapható a boltokban (lehetőleg ne a tornacipők között válogass, persze ha a vezetőségnek ez nem gond az már egészen más kategória), amik nem mellesleg tökéletesen illenek a különféle kosztümökhöz is. A sarok magasság pedig csak rajtad múlik, és ennek fényében már nem is hangzik olyan szigorúan ez a szabály, nem?

Mutatunk még 4 tippet, amit pályakezdőként érdemes beilleszteni a ruhaválasztási rutinjaid közé!

