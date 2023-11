Rajtad is inkább esténként, lefekvés előtt egy-két órával uralkodik el a nassolási láz? Kívánod az édeset és a sósat is, de nem tudod, mit egyél, mert félsz az alattomosan felkúszó kilóktól és a hájhurkáktól? Mutatunk 5 egészséges alternatívát, amit bűntudat nélkül fogyaszthatsz, akár este tízkor is! Nem hizlalnak és még finomak is! Az ÉvaMagazin.hu írása.

Egészséges esti nasik Ha esténként rád tör a nassolási vágy, azt sok esetben nemcsak a fáradtság okozza, hanem az is, ha valamilyen vitaminból, ásványi anyagból kevesebb van a szervezetedben. Főként stresszes időszakban növekedhet meg testünk tápanyagigénye, amit jó, ha nem cukorból, csokoládéból és péksütikből próbálunk pótolni (amelyekből ez egyébként sem lenne lehetséges). forrás: Pexels/Ron Lach Egy tanulmány szerint, ha nem megfelelő (azaz túl magas kalóriatartalmú, túl zsíros vagy nehezebben emészthető) nasit választunk a lefekvéshez közeli időpontban, az nemcsak az éjszakánkat teszi nyugtalanabbá, de az alakunkat is garantáltan tönkreteszi és hosszú távon az elhízás biztos receptje. Ugyanakkor az sem egészséges, ha üres gyomorral fekszel ágyba, mert az épp úgy rontja az alvásminőséget, mintha degeszre etted volna magad. A megoldás: válassz alacsony kalóriatartalmú, alvást támogató falatokat! Mutatunk 5 tápanyagban gazdag, finom és egészséges alternatívát esti nassoláshoz, amit bűntudat nélkül fogyaszthatsz, akár lefekvés előtt is! Tiltólistás ételek Bizony vannak olyan ételek is, melyeket érdemes kerülni este, főként, ha érzékeny a gyomrunk vagy egyébként is nehezen megy az elalvás. Mondanunk sem kell, hogy a koffein, az alkohol, a cukros italok, a zsíros, fűszeres, nehéz ételek is ide tartoznak, de a zsíros sajtok (kék sajt, mozzarella, parmezán, cheddar) és a túl sok folyadék – így a víz és a gyógytea – is megzavarhatják az éjszakai pihenésünket. Már késő délutántól kezdve minimalizáljuk a koffeintartalmú italok – fekete tea, kávé, kóla, kakaó és energiaitalok – fogyasztását, valamint kerüljük a zsíros, fűszeres vagy puffasztó hatású élelmiszereket. Forrás 1; Forrás 2.

