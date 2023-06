A nadrágtrend kapcsán is éppen annyi változás áll be, amivel te is gyorsan képes leszel majd azonosulni.

A nyári nadrágtrendek mindig megpróbálnak a lehető legkényelmesebben alkalmazkodni a meleg időjáráshoz, így nemcsak textúrák, de minták tekintetében is egy ígéretes szezon elé nézünk idén!

A legtöbben ilyenkor semmi pénzért nem tudnának lemondani a shortokról, miniszoknyáról és rövid ruhákról, ám vannak olyanok, akik még a legnagyobb kánikulában sem szeretnek túl sokat mutatni magukból vagy szimplán csak így érzik komfortosan magukat. Nincs ezzel semmi baj, ugyanis ebben az évszakban is akadnak olyan lenge és könnyed nadrágtrendek, amik bár hosszú szárral kerültek piacra, ez mit sem vesz el stílusos értékükből. Nem hiszed? Akkor mutatjuk is! Következzen 4 nadrágtrend, amit szuper befektetés lehet idén nyáron, és mutatjuk, hogy melyik az a 4, amit egy időre félre is tehetsz! Galéria / 12 kép 4 nadrágtrend, ami jön és 4, ami megy idén nyáron Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria A nadrágok után pedig nézd meg a cipőtrendek alakulását is a 2023-as nyári szezonban! Galéria / 12 kép 4 lapos cipő, ami jön és 4, ami megy idén nyáron Megnézem a galériát Az InStyle magazin írása. Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

Videók

Promóciók Kapszulagradrób a sikeres és magabiztos megjelenésért Szeretsz öltözködni, de nem akarod túlzsúfolni a ruhatáradat? Követed a divatot, ugyanakkor nem akarod, hogy szembejöjjö... Egészség Nem is gondolnád, milyen negatívan hat az érzelmi életedre a puffadás: küzdj meg vele okosan! A testi problémák minden esetben hatnak a lélekre és fordítva is, nem kivétel ez alól a sokak életét megkeserítő puffadá... Promóciók Hogyan kombináld a nyár legmenőbb ruhadarabját a midi farmerszoknyát? Mutatjuk! A nyári trendek egyik kulcsdarabja kétségkívül a kétezres éveket idéző, midi farmerszoknya. Kedvenc influenszerednél már... Promóciók Légy a saját történeted hősnője! - Az Answear.LAB bemutatja a BE SHERO kollekciót Kihívásokkal teli időkben pont olyan hősnőkre van szükség, mint amilyen te vagy - szögezi le az Answear.LAB a BE SHERO k... Promóciók 3+1 nyári tipp az ártalomcsökkentéshez A szervezetünk folyamatosan változik és alkalmazkodik az évszakok időjárási viszonyaihoz. A nyári kánikula felboríthatja...