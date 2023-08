4 elegáns lábbeli, ha nem bírod a magas sarkú cipőt, de ki kell öltöznöd egy eseményre

A magas sarkú cipőket a nőiességgel azonosítják, legalábbis az biztos, hogy ezek a fajta lábbelik hozzájárulnak a kecses járáshoz és ahhoz, hogy optikailag hosszabbnak tűnjön a lábunk. Na és persze a tartásunk is mindjárt megváltozik a 10 centis tűsaroktól, de ez nem jelenti azt, hogy a kiöltözős eseményeken csak magas sarkú cipőben lehetne megjelenni. Sőt, ma már a lapos talpú darabok is lehetnek ugyanolyan nőiesek, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a sztárok már évek óta viselnek előszeretettel lapos darabokat a vörös szőnyegen, sőt ma már nem ritka, hogy a menyasszonyok is inkább a kényelmet választják a tűsarok helyett. A következőkben összeszedtünk néhány alternatívát, ha elegáns lábbelire lenne szükséged, de nem szeretnél lemondani a lapos talpról sem.

Szling cipő

Ezeknek a daraboknak általában mindig van egy kisebb sarka, így nem teljesen lapos, ettől függetlenül sokkal kényelmesebb egy olyan láb számára, ami nincs magas sarkú cipőkhöz szokva. Csinos, így akár egy esküvőn is tökéletesen megállja a helyét.

Mule papucsok

Ezekből megannyi szín és fazon létezik, így biztosan találsz közöttük olyat, amit te is szívesen viselnél. Mivel eltakarják a lábfejet, akár ősszel is viselhetők, amíg nem köszönt be a csípős hideg időjárás.

Balerina cipő

Ha a ’90-es és 2000-es években voltál tini, akkor biztos emlékszel, hogy mennyire menőnek számított a balerina cipő, szinte le sem szakadt a lábunkról. Most újra nagy népszerűségnek örvend, a francia nők gardróbjából például biztosan nem hiányzik. A legtrendibb darabok közé a fekete-fehér verziók tartoznak, de természetesen itt is széles a skála.

Loafer

Természetesen a listáról nem hiányozhat az utóbbi évek egyik legdivatosabb lábbelije sem, a loafer. Kényelmes, trendi és még zoknival is jól mutat, ráadásul minden szettedhez passzol. Főleg akkor lesz a kedvenced, ha szereted a sportosan elegáns outfiteket.

